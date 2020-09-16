"يارا" تبحث عن ابنتها بعدما خطفها طليقها من أمام المنزل: عايز يحرق قلبي

علاقات و مجتمع

"بموت في اليوم 100 مرة، بدور على بنتي ونفسي ترجع لحضني".. بهذه العبارات المقتضبة، بدأت يارا أحمد زلط سرد مأساتها مع زوجها، بعد اختطاف ابنتها منذ أكثر من عام.

تتذكر "يارا" لحظات اختطاف ابنتها من أمام المنزل على يد زوجها، "الحضانة معايا ومش عارفة أشوف بنتي، خطفها من أمام العمارة والكاميرات صورته، ومش عارفة أرجعها لحضني".

Advertisements

أيام صعبة عاشت فيها الأم المكلومة، لم تترك طريقا إلا سلكته حتى تتمكن من إعادة ابنتها "ليلى"، "رفعت عليه قضية خطف، وطلع عليه حكم بسنة، وطلع له أمر ضبط وإحضار، وفيه صعوبة في تنفيذ الحكم، بسبب تغير محل الإقامة بشكل متكرر" حسب حديثها لـ"هُن".

يارا: كل شويه يغير مكان بنتي من الشيخ زايد للبحيرة

لم تترك "يارا" محكمة إلا وطرقت أبوابها، حتى تتمكن من إعادة ابنتها الوحيدة صاحبة الـ3 سنوات، "رفعت عليه قضية تمكين حضانة، كل شوية يغير مكانها من الشيخ زايد للبحيرة".

لم يكن هناك أي أسباب للخطف، سوى رغبة الزوج الانتقام من زوجته، بعد طلب الطلاق، "بقالى سنتين ونص متعلقة ومش عايز يطلقني، ورفعت عليه قضية طلاق للضرر".

محاولات مستمرة تقوم بها الأم، حتى تتمكن من إعادة ابنتها منها رفع قضية منع من السفر، "رفعت قضية علشان أضمن انه ميطلعش البنت بره البلد، ولسه بنتي مش عارفة أخدها في حضني، خايفة أموت قبل ما أشوفها".