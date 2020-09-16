5 علاجات طبيعية للبشرة من مطبخك

هناك بعض العلاجات المنزلية، التي تكون فعالة جدا للبشرة، وذلك بالمداومة على استخدامها يوميا، للحصول على أفضل النتائج، وأحيانا ما تكون لتلك العلاجات، تأثير أفضل من مستحضرات التجميل المليئة بالكيماويات.

وفيما يلي، علاجات منزلية للبشرة، التي تؤدي إلى الحصول على جلد صافي، وبشرة نضرة وناعمة، بحسب موقع "ستايل كريز".

البطاطا

تساعد البطاطا في توهج البشرة، ولها الكثير من الفوائد الصحية، وتستخدم بهرس الثمرة ثم وضعها على وجهك، ثم اغسلي وجهك بعد بضع دقائق بالماء الفاتر، يمكن أيضا أن تساعد البطاطا في علاج الهالات السوداء.

الكركم

كركم البشرة له فوائد رائعة تجميلية، وصحية لأنه غني بعنصر الكركمين المعروف بمقاومته للاسمرار وحب الشباب، ويمكن إضافة الليمون والعسل إليه، ثم يوضع كقناع على الوجه، ويشطف بالماء الفاتر.

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القرفة بالعسل

القرفة والعسل غالبا ما تكون فعالة في التخلص من حب الشباب، كما يعمل هذا المزيج بشكل رائع للبشرة الدهنية، وتخلط القرفة بالعسل، وتوضع على البشرة كماسك لعدة دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر.

الصندل

يقلل مسحوق خشب الصندل من حب الشباب، والهالات السوداء، والندوب، كما أنه يساعد في الحد من اسمرار البشرة، وله خصائص مضادة للشيخوخة.

يوضع مسحوق الصندل مباشرة على الوجه ويشطف بالماء، ويمكن استخدام جل الصبار بعد ذلك لترطيب الجلد.

الحليب بالعسل

مكون سحري قادر على جعل البشرة متوهجة، كما أن الحليب يعالج حب الشباب ويرطب الجلد.