علاقة عمل.. هاني فرحات عن أنغام: بتفهمني من نظرة عيني

علاقات و مجتمع

بعد ساعات من انتشار خبر زواج الفنانة أنغام من الموسيقار هاني فرحات، أعلنت الفنانة بشكل قاطع نفى الأخبار المتداولة، التي ليست لها أي أساس من الصحة.

وعلقت أنغام عبر حسابها على "تويتر"، على شائعة زواجها من خلال منشور قالت فيه: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

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من جانبة لم يعلق "فرحات" على تداول تلك الشائعة عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الإجتماعي.

ولم تخلو لقاءات المايسترو هاني فرحات من الحديث عن علاقتة القوية بأنغام، فخلال لقاء تليفزيوني له عبر قناة الحياة، قال عن العلاقة بينه وبين الفنانة: "أنغام.. احنا مع بعض من واحنا عندنا 13 سنة دارسة، نفس الدراسة حتى ثقافتها الموسيقية نفس ثقافتي، بتحب نفس الحاجات اللي أنا بحبها فعندنا كيميا من واحنا عيال صغيرة، مبنختلفش أبدا في أذواقنا زي بعض حتى في الموسيقى".

وأضاف: "واحنا على المسرح مبتكلمش ببصلها بتبقى عارفة من عنيا أنا عاوز إيه وهي كمان بتبصلي ببقى عارف هي عاوزة إيه، أنغام أكتر واحدة بيني وبينها كيميا".

وتزوجت أنغام 4 مرات كانت أولهما من مهندس الصوت مجدي عارف، وهو والد ابنها، عمر، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي فهد، وأنجبت منه ابنها الثاني عبدالرحمن، ثم تزوجت بالفنان أحمد عز، وأخيرًا من الموزع أحمد إبراهيم.

ومن المنتظر أن تحيي أنغام حفلها في السعودية في 24 من الشهر الحالي، بقيادة هاني فرحات، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي.