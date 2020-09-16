الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين.. والعائلة المالكة تهنئه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يحتفل الأمير البريطاني هاري بعيد ميلاده السادس والثلاثين، والذي من المتوقع أن يحتفل به هو وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، في حفل خاص في الولايات المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، جدة هاري، على تويتر الامنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد وصورة للملكة /94 عاما/ وهي تحضر حفل استقبال للقادة الشباب مع حفيدها في قصر باكنجهام في عام 2017.

كما نشر الأخ الأكبر لهاري، الأمير وليام، وزوجته كاثرين ميدلتون، دوقة كامبريدج، تغريدات على تويتر للتهنئة بعيد الميلاد مع صورة لهاري وهو يفوز بسباق عدو ضد ويليام وكيت على مضمار لألعاب القوى.

ونشر الأمير تشارلز، والد هاري، تغريدة بصورة لهما وهما يتحدثان في إحدى فعاليات "إنفيكتوس جيمز"، وهي فعالية رياضية دولية أطلقها الأمير هاري في لندن عام 2014 للجرحى والمصابين والمرضى من الجنود من الرجال والنساء.

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