أغلى خواتم الخطوبة بعالم كرة القدم.. "جوروجينا في المقدمة بـ 12 مليون"

علاقات و مجتمع

دائما ما يلاقى إعلان خطبة لاعبي كرة القدم اهتمام الجماهير وتحديدًا سعر خاتم الخطوبة المقدمة من قبل لاعبي الكرة ولاسيما الكبار منهم.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلًا عن أحد المواقع المتخصصة فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصدر قائمة أغلى خواتم الخطوبة المقدمة من قبل لاعبي كرة القدم في العالم.

وقدم رونالدو خاتمًا مصنوعًا من الألماس خلال خطبته لصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز في عام 2018، بقيمة 615 ألف جنيه إسترليني.

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل في قائمة أغلى خاتم يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته في العالم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو لجورجينا رودريجيز - 615 ألف جنيه إسترليني.

2- الإنجليزي جوردان بيكفورد لميجان دافيسون - 500 ألف جنيه إسترليني.

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3- الإنجليزي أشلي كول لشيريل - 275 ألف جنيه إسترليني.

4- الإنجليزي كايل والكر لآني كيلنر - 250 ألف جنيه إسترليني.

5- الإنجليزي واين روني لزوجته كولين - 250 ألف جنيه إسترليني.

6- الإنجليزي ريو فرديناند لكيت رايت - 250 ألف جنيه إسترليني.

7- الإنجليزي جون تييري لتوني تييري - 250 ألف جنيه إسترليني.

8- الإنجليزي بيتر كرواتش لآبي كلانسي - 200 ألف جنيه إسترليني.

9- الإنجليزي جاك ويلشير لأندرياني مايكل – 180 ألف جنيه إسترليني.

10- الإنجليزي هاري كين لكاتي جودلاند – 180 ألف جنيه إسترليني.

والملفت أن رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، هو اللاعب الوحيد ضمن القائمة ليس من إنجلترا.