كتب: هن - 01:38 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كريب البطاطس من أكثر الأكلات طلبا من المحلات، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل كريب البطاطس في البيت بطريقة سهلة. المقادير 3 أكواب لبن. 2 كوب دقيق. 2 بيضة. 2 ملعقة كبيرة زيت. رشة ملح. رشة فانيليا. ملعقة صغيرة سكر. بطاطس محمرة. Advertisements فلفل ألوان. كاتشب ومايونيز. طريقة عمل كريب البطاطس يخلط اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت في وعاء عميق. يضاف الدقيق تدريجيا للخليط، ويقلب الخليط. تدهن طاسة مسطحة غير قابلة للصق بالزيت. يصب الكريب على مراحل في الطاسة. تضاف البطاطس والفلفل الألوان. يقلب الكريب على الوجه الآخر. يقدم عند تمام النضج مع الكاتشاب والمايونيز.

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