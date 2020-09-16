كتب: هن - 01:38 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل أرز بالكبد والقوانص أرز أبيض. كبد وقوانص. بصل مفروم. ثوم مفروم. فلفل رومي. فلفل حار مفروم. Advertisements زيت بهارات. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص يشوح البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار في الزيت. تضاف البهارات والملح والفلفل. وتضاف الكبد والقوانص. وتترك على النار حتى تشوح. ثم يضاف الثوم وتترك على النار حتى تمام الطهي. ثم تضاف الطماطم. وتقدم ساخنة مع الأرز الأبيض.

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