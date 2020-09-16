يمد الجسم بالحديد.. صدور الدجاج بالسبانخ والخرشوف

مطبخ

دائما ما تبحث الأمهات على أطباق تحتوى على السبانخ باعتبارها تساعد على إمداد الجسم بعنصر الحديد، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير صدور الدجاج بالسبانخ والخرشوف.

مقادير صدور الدجاج بالسبانخ والخرشوف

4 صدور دجاج.

5 أكواب سبانخ طازجة.

ثلاثة أرباع كوب خرشوف مقطع خشناً.

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ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف كوب جبنة كريمي.

ربع كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملح.

طريقة تحضير صدور الدجاج بالسبانخ والخرشوف

سخِّنوا الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

قطعوا صدور الدجاج إلى شرائح بدون فصلها عن بعضها.

اطهوا السبانخ في مقلاة كبيرة على نار متوسطة حتى تذبل قليلاً، ثم أضيفوا الخرشوف مع التقليب، ثم أضيفوا الثوم البودرة، والجبنة الكريمي، واطهوا المزيج لمدة دقيقة أو دقيقتين.

رشّوا الجبنة الموتزاريلا فوق خليط السبانخ وقلّبوها حتى تذوب، واتركوا الخليط حتى يبرد.

ضعوا خليط السبانخ بين قطع صدور الدجاج، وضعوها في الفرن لمدة ثلث ساعة تقريباً حتى ينضج الدجاج وتجف السوائل، ثم قدّموها وبالهنا والشفا.