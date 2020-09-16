مي كساب تدعم رضوى الشربيني: "الناس بتحب اللي يكذب عليها"

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة مي كساب دعمها للإعلامية رضوى الشربيني، عقب قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالتها للتحقيق، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، في إحدى حلقات برنامجها "هي وبس".

وكتبت مي عبر حسابها على "تويتر" تدوينة قصيرة: "أدعم رضوى الشربيني".

وغردت مي كساب مرة أخرى كتبت فيها: "للأسف في الزمن ده الناس بتحب اللي يكذب عليها ويخدعها ويكون مش أمين وصادق معاهم أما الصادق الأمين هوه اللي بيتكذب وبيتظلم، شكلنا بقينا في آخر الزمان ولا إيه يارب صبرنا".

Advertisements

بسمة وصفتها بـ "الست الجدعة"

يذكر أن عدد من النجوم أعلنوا دعمهم وتضامنهم مع رضوى الشربيني، ومن بينهم الفنانة بسمة، التي أعلنت دعمها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،.

وشاركت بسمة صورة لرضوى الشربيني، متغزلةً بها، قائلةً "الست الجدعة".

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

ووجهت "رضوى" رسالة خلال حديثها في برنامج "هي وبس"، المُذاع على فضائية "cbc سفرة"، قائلة "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد الماضي، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس، بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.