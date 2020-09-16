بعد نفي تعليقها على عملية سعد.. أبرز تصريحات ريم البارودي المثيرة للجدل

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان أحمد سعد محركات بحث جوجل بعد إجراء عملية تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعد نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وسخر تعليق منسوب للفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة من شكله، على حساب برنامج "عرب وود"، قائلة: "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء.

ريم البارودي تنفي التعليق المنسوب لها

وخرجت الفنانة ريم البارودي لتنفى التعليق المنسوب لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا، صدق الله العظيم".

وأضافت: "نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء، وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيً، ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي، وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات، قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياته، وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة".

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أبرز تصريحات ريم البارودي المثيرة للجدل

بعد انفصال أحمد سعد وريم البارودي، أثارت الأخيرة الجدل بالعديد من التصريحات وخاصة بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب.

وعلقت عندما شاهدت صور زواجهما في برنامج "القاهرة اليوم" للفنان إدوارد "بحس أنا مش شايفة أي حاجة، والله ما شايفة خالص أنتو طفيتوا النور ولا إيه.. أنا شخص والله العظيم بجد متصالح مع نفسه معنديش أي حاجة".

تعلن زواج سمية الخشاب وأحمد سعد سرا

وفي إطار تصريحاتها المثيرة للجدل، أعلنت "ريم" زواج أحمد سعد وسمية الخشاب سرًا، قبل إعلان زواجهما رسميا وهو ما تسببب في إثارة الجدل لزوجها السابق، وسمية، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "مبروك.. ألف مبروك زواج سمية الخشاب من صديقي وأخويا أحمد سعد ربنا يسعدكم يا رب".

وقالت "ريم"، خلال استضافتها في برنامج "صبايا الخير" إنها كانت سببا في التعارف بين أحمد سعد وسمية الخشاب، وأنها كانت وسيط بينهما، وأنها لم تكن تعرف أحمد وليست صديقة عائلته، وإنما تم التعارف من خلالها هي فقط.

وأضافت "ريم"، أنها كانت الوسيط بين سمية الخشاب وأحمد سعد في أغنية مسلسل الحلال، وخصوصًا أن الجميع كان يلجأ إليها من أجل الوصول لأحمد سعد، وهو ما قامت به سمية الخشاب، حينما كانت تحضر للأغنية التي ستجمعها به، حيث طلبت من ريم الوصول لأحمد بعد أن فشلت في ذلك، وخصوصًا أنه يقوم بتغيير رقم هاتفه باستمرار.