الامارات | حرصاً على التباعد.. «روبوت» يخدم زبائن مطعم كوري

شكرا لقرائتكم خبر عن حرصاً على التباعد.. «روبوت» يخدم زبائن مطعم كوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للحد من الاختلاط بين البشر ولضمان التباعد الاجتماعي يتولى روبوت، على شكل عربة ويعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تقديم الطعام للزبائن بمطعم في مدينة سيؤول.

فبعد فترة وجيزة من تسجيل الزبائن طلباتهم عبر شاشة تعمل باللمس على الطاولة، يأتي الروبوت، الذي يبلغ طوله 1.25 متر، وطورته شركة «كيه.تي كورب» الكورية الجنوبية للاتصالات، بالطعام المطلوب، ويستخدم تكنولوجيا بصرية لتحديد المواقع ورسم الخرائط للتحرك وسط الزبائن.

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وقال رئيس فريق منصة الذكاء الاصطناعي بالشركة، لي يونج جين، إن الروبوت يمكنه توصيل الطعام لنحو أربع طاولات في الوقت نفسه، والروبوت مزود بأكثر من صينية لحمل مأكولات يصل وزنها إلى 30 كيلوغراماً وشاشة «إل.سي.دي» ومكبر للصوت، للتواصل باللغتين الكورية والإنجليزية.

وقال أحد المديرين في المطعم، لي يانج هو: «الزبائن أكدوا أن خدمة الروبوت لهم كانت فريدة ومثيرة، وأنهم كانوا في مأمن من فيروس (كورونا)».

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