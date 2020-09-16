الامارات | أطباء: الروماتيزم غالباً تصاحبه أمراض أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: الروماتيزم غالباً تصاحبه أمراض أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء، في الجمعية الألمانية للروماتيزم، بأن الروماتيزم غالباً تصاحبه أمراض أخرى، عضوية ونفسية، مثل: هشاشة العظام، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب.

وأضافوا أن هذه الأمراض المصاحبة لها تأثير في المسار المرضي للروماتيزم وعلاجه؛ لذا ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار أثناء العلاج.

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ونصح الأطباء بأنه من المهم، أيضاً، إجراء فحوص وقائية بانتظام، من أجل التشخيص المبكر لهذه الأمراض.

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