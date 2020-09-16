الامارات | أطباء: الروماتيزم غالباً تصاحبه أمراض أخرى

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شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: الروماتيزم غالباً تصاحبه أمراض أخرى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء، في الجمعية الألمانية للروماتيزم، بأن الروماتيزم غالباً تصاحبه أمراض أخرى، عضوية ونفسية، مثل: هشاشة العظام، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب.
وأضافوا أن هذه الأمراض المصاحبة لها تأثير في المسار المرضي للروماتيزم وعلاجه؛ لذا ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار أثناء العلاج.
ونصح الأطباء بأنه من المهم، أيضاً، إجراء فحوص وقائية بانتظام، من أجل التشخيص المبكر لهذه الأمراض.
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