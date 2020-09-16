الامارات | رحلة افتراضية من «أبوظبي» إلى بروكلين بصحبة ديانا الحديد

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة افتراضية من «أبوظبي» إلى بروكلين بصحبة ديانا الحديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن تنظيمه لرحلة افتراضية إلى بروكلين بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، برفقة الفنانة ديانا الحديد، احتفاءً بإطلاقه أرشيفه الرقمي الثامن، الخاص بمعرض ديانا الحديد «وهم الأطراف»، ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية التي تحمل عنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، وذلك في 22 سبتمبر الجاري.

وستنضم رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي المدير التنفيذي لرواق الفن، مايا أليسون، إلى ديانا الحديد في الاستوديو الخاص بها في بروكلين بنيويورك، في الزيارة الافتراضية التي ستبث مباشرة يوم الثلاثاء المقبل (الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات).

وستسلط ديانا خلال الفعالية الضوء على معرضها الفردي الذي استضافه رواق الفن سابقاً، وتناقش تأثير فيروس كورونا المستجد في عمليتها الإبداعية ومسيرتها المهنية، وستبث الفعالية على تطبيق المحادثات الافتراضية «زوم»، وكذلك على صفحة «فيس بوك» الخاصة برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.

وجاءت تسمية المعرض، الذي كان «رواق الفن» أولى محطات عرضه، تيمناً بأحد الأعمال الرئيسة المعروضة «وهم الأطراف»، وهو مصطلح يُشير إلى الشعور الذي يمر به صاحب أحد الأطراف المفقودة، كالذراع أو الساق، وكأن هذا الطرف موجود وقادر على الحركة. ويتكرر موضوع الذاكرة بمظاهرها المادية في الفن والهندسة المعمارية في معظم أعمال ديانا الحديد.

وجمع معرض «وهم الأطراف»، الذي استضافته جامعة نيويورك أبوظبي، المنحوتات الضخمة واللوحات الجدارية ذات الألوان الطيفية، والتماثيل البرونزية السريالية، ليشغل مساحةً بلغت نحو 7000 قدم مربعة من الرواق.

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وأزيل الستار عن تحفة ديانا الفنية «وهم الأطراف» للمرة الأولى بمؤسسة «The Secession» في فيينا، لينتقل بعدها إلى رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2016، ومن ثم إلى معرض «ديفيد وينتون بيل» بجامعة براون عام 2017، ودعمت المؤسسات الثلاث نشر الكتاب الذي صدر بمناسبة استضافة المعرض في جامعة نيويورك أبوظبي.

إرشادات الجماهير اليافعة

سيتيح إطلاق الأرشيف الرقمي لمعرض «وهم الأطراف» الوصول إلى أول نسخة رقمية من المطبوعة المونوغرافية الرئيسة للفنانة ديانا الحديد، بالإضافة إلى دليل إرشادات الجماهير اليافعة، وكتيب المعرض والأعمال الفنية، وصور للأعمال الفنية التي تضمنها المعرض.

• ديانا ستسلط، خلال الفعالية، الضوء على معرضها، وتناقش تأثير فيروس كورونا المستجد في عمليتها الإبداعية ومسيرتها المهنية.

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