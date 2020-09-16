الامارات | «الفضاء» توقّع مذكرة تفاهم مع «السويدي الخاصة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضاء» توقّع مذكرة تفاهم مع «السويدي الخاصة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الفضاء توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة السويدي الخاصة ومؤسسة السويدي للأعمال الخيرية بدولة الإمارات، بهدف بحث تعزيز أواصر الشراكة بين الجانبين، وتنظيم البرامج المصاحبة التي ستوفر محتوى تعليمياً وفرصاً للتطوير المهني للطلاب المهتمين وعائلاتهم في الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الشراكة المرتقبة انطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة المعنية بدراسة الفضاء والتبادلات الثقافية الأخرى، عبر تحسين فهم المهارات الأساسية وتطبيقها، وتطوير أوجه التعاون الضرورية لدفع عجلة الاستكشافات المستقبلية في مجال الفضاء، والابتكار التكنولوجي، والنماذج التعليمية، وتطوير القوى العاملة، والتجارة العالمية والفنون.

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وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الفضاء المديرة التنفيذية لمركز الابتكار والتعليم، شلي برونزويك: «يشهد العالم نهضة علمية كبيرة في مجال الفضاء، وتتمثل رؤية دولة الإمارات في بناء شراكات متعددة الجنسيات، من شأنها أن تلهم كوادر اليوم من المتخصصين ومبتكري الغد، وتتشرف مؤسسة الفضاء بإبرام هذه الشراكة مع مجموعة السويدي الخاصة لتعزيز أوجه التعاون المستقبلية في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، بما يسهم في إثراء جهود استكشاف الفضاء وتحسين حياة الناس على كوكب الأرض».

وقال مؤسّس ورئيس مجموعة السويدي الخاصة ومؤسسة السويدي للأعمال الخيرية في الإمارات، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي: «نلتزم بتطوير المواهب الشابة في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، يقوم على الإبداع والابتكار والمعرفة، وشراكتنا مع مؤسسة الفضاء شهادة على ثقتنا بقدرة جيل الشباب على النهوض والإسهام في بناء مستقبل مشرق».

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