الامارات | «أدوار/‏11» يحيل بيت السركال إلى مختبر صوتي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أدوار/‏11» يحيل بيت السركال إلى مختبر صوتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن برنامجها لخريف 2020، تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، يوم السبت المقبل، معرض «أدوار/‏‏11» للفنان طارق عطوي، الذي سيستمر حتى 10 أبريل المقبل، في بيت السركال بساحة الفنون.

يأتي المعرض، وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المؤسسة، بمناسبة مرور أكثر من عقد على تعاون عطوي مع «الشارقة للفنون» ومحيطها الاجتماعي، ويركز على الأشكال الموسيقية التجريبية والابتكارية، ويتيح فرصاً للجمهور لمعرفة واستكشاف صناعة الآلات الموسيقية، والأعمال التركيبية، والتعاون الموسيقي.

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وسيتحول بيت السركال التاريخي، بالمناطق التراثية في قلب مدينة الشارقة، خلال المعرض إلى مختبر صوتي ومساحة للأداء والاستماع، كما سيقام مختبر صوتي آخر في مدينة كلباء الساحلية بالقرب من المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية في الشارقة، بالإضافة إلى أن المعرض سيكون نقطة البداية لبرنامج إقامة دولي يستمر حتى عام 2022، إذ سيُدعى موسيقيون وفنانون لإنتاج أعمال جديدة.

ويمثل المعرض، الذي طوّر على مدار 11 عاماً، ذروة استكشاف الفنان المستمر لأساليب مختلفة في الاستماع والتأليف والأداء، كما أن الآلات الموسيقية التي ابتكرها جاءت نتاج بحث مكثف في تاريخ وتقاليد الموسيقى، وثمرة تعاونه مع خبراء مختلفين.

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