الامارات | مهرجان بوسان السينمائي يعدّل برنامجه بسبب «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بوسان السينمائي يعدّل برنامجه بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر مهرجان بوسان الدولي للسينما في كوريا الجنوبية إلى تعديل برنامجه بسبب وباء «كوفيد-19».
ويستقطب عادة أكبر مهرجان للسينما في آسيا عدداً كبيراً من النجوم، يأتون من آسيا ومناطق أخرى في العالم لتمضية 10 أيام في المدينة الساحلية.
ويعقد مهرجان بوسان الدولي للسينما عادة في مطلع أكتوبر، ويقام هذه السنة من 21 إلى 30 أكتوبر، وفق بيان منظّميه الذين أشاروا إلى إلغاء كلّ الفعاليات في الهواء الطلق وكلّ الحفلات.
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