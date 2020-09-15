بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. أولياء أمور: "القنوات التعليمية تكفي"

ماما

"الكتب الخارجية غالية جدًا وملهاش لازمة في الاعتماد على المذاكرة أونلاين"، بهذه العبارة عبرت الأمهات عن استيائهن من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية مع بداية العام الدراسي الجديد.

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أولياء أمور: الكتب الخارجية عبء كبير

ترى تقى طارق، ولية أمر، أن الكتب الخارجية تمثل عبئا كبيرا على أولياء الأمور بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، "للأسف الكتب الخارجية لا غنى عنها، المعلومة منظمة ومشروحة كويس وكمية تدريبات كتير".

لم تختلف وجهة نظر ليلى السيد، ولية أمر 3 طلاب بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، "الكتاب المدرسي لا غنى عنه بس لازم يتحدث ويكون سهل وفيه نماذج لأسئلة وشرحها بطريقة سهلة على الطالب استيعابها، مضيفه كتابين ماث وانجليزي المعاصر 2 ثانوي 250 جنيه" - وفق حديثها لـ "هُن".

وقررت نجلاء خالد، ولية أمر طالبة بالمرحلة الاعدادية، الاستغناء عن الكتب الخارجية بعد ارتفاع أسعارها والاعتماد على الكتب المدرسية والتعليم الإلكتروني والقنوات التعليمية، قائلة: "أسعار الكتب الخارجية مبالغ فيها محتاجين إعادة النظر للكتاب المدرسي وجعله سهل ومفيد في توصيل المعلومة، بالإضافة إلى أن الكتب غالية وورقها مش كويس وبيتقطع بسرعة".