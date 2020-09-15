طبيب جلدية يحذر من ضوء الهواتف: يسبب الشيخوخة

صحة

يعتبر الضوء الأزرق الصادر عن شاشات الهواتف الذكية خطر على جلد الإنسان، بحسب ما قال دكتور الأمراض الجلدية شيامالار جوناتيسان، على موقع "A Current Affair"، مؤكدا أن تلك الأشعة المنبعثة من الشاشات تخترق الجلد.

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وقال "شيمالار"، إن هذا الضوء يعادل ضوء الشمس، حيث أن التواجد أمام الأجهزة الرقمية 5 أيام في الأسبوع لمدة 6 ساعات يعادل 25 دقيقة في شمس الظهيرة، موضحا "التعرض للضوء الأزرق، خاصة لفترات طويلة، يسبب فرط تصبغ طفيف يمكن أن يصبح لون البشرة البني".

وأكد كذلك أن استخدام الهواتف الذكية على فترات طويلة مليء بمخاطر الشيخوخة المبكرة للجلد والجفاف وتشكّل البقع العمرية.

وتعتبر أفضل طريقة لتقليل الحمل على الجلد هي تقليل الوقت الذي يمكن قضاءه مع الهواتف الذكية، وأوصى طبيب الجلدية بتعتيم شاشات الجهاز واستخدام منتجات العناية بالبشرة المضادة للأكسدة التي تحتوي على فيتامينات B3 وC، بالإضافة إلى كمية قليلة من أكسيد الحديد.