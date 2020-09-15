البحوث الإسلامية: إنجاب البنات يدخل صاحبه الجنة وليس "هما للممات"

فتاوى المرأة
يتداول البعض المثل الشعبي "يا مخلفة البنات يا شايله الهم للممات" والذي يثير غضب الكثيرات، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية ضمن حملة "افهم صح"، انتقد ذلك الأمر، واصفًا من يتداول تلك النوعية من الأمثال بأنه "جاهل".
وأجاب المجمع في منشوراته الإلكترونية عبر "فيسبوك" ردًا على تداول ذلك بمنشور: "بعض الناس ينتابه الهم والحزن عندما يرزقه الله عز وجل بالبنات ويقول (البنات هم للمات) والصحيح أن هذا الفعل وهذا المثل يدل على جهل صاحبه، فالبنات سبب من أسباب دخول الجنة".
واستشهدت البحوث الإسلامية بحديث شريف قائلا: نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ، وَضَرَّائِهِنَّ، وَسَرَّائِهِنَّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ اثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَوِ اثِنْتَانِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَوْ وَاحِدَةٌ".
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ.
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