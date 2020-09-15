كتب: هن - 09:49 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

يعتبر السجق بالمستردة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات البيوت في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل سجق بالمستردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سجق بالمستردة نصف كيلو سجق. بصل. فلفل أخضر حار. فلفل ألوان. مستردة. Advertisements قرون فلفل أحمر حار. كرات. كزبرة خضراء. للتقديم خبز بلدي طريقة تحضير سجق بالمستردة - يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق مع الفلفل الحار الأخضر والأحمر ويقلب. - يضاف البصل مع التقليب، ثم يضاف الفلفل الألوان. - يضاف الكرات والكزبرة. - أخيرا تضاف المستردة ونقلب. - تقدم مع الخبز البلدي.

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