تخطيت الأربعين؟.. 5 أطعمة تناولها في الإفطار للوقاية من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين تخطوا سن الأربعين بتناول مجموعة معينة من الأطعمة التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، ما يساعد على مد الجسم بالاحتياج اليومي من العناصر الغذائية، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة. اضغط هنا

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