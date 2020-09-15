احذر.. 6 علامات تشير إلى أنك تتناول كمية كبيرة من السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

لا شك في أن المذاق الحلو يعجب الكثير من الأشخاص، ولكن يجب تجنبه قد الإمكان لعدم الإصابة بمرض السكري.

ولحساب الكمية التي تدخل جسمك إذا كنت تتناول السكر دون اهتمام، فهناك العديد من العلامات الدالة على أنك تتناوله بكمية كبيرة والتي نشرها موقع "be healthy".

1- الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات أو السكر:

إذا كنت تشعر بالرغبة في تناول أطعمة حلوة، واستجابتك لهذه الرغبةيؤكد لك أنك في مرحلة الإدمان.

2- الشعور بالتعب وانعدام الطاقة:

إذا كنت تشعر بانعدام الطاقة، فمن المحتمل أنك تتناول السكر بشكل مفرط، لأن المغذيات التي تحتوي على كميات كبيرة تدعم حيوية الجسم وبعد وقت قصير تسبب انهياره.

3- اكتساب الوزن:

لا يحتوي السكر على البروتين والألياف، لذا فهو لا يشعرك بالشبع، ويحصل الجسم على سعرات حرارية دون جدوى.

يعمل السكر على وصول الأنسولين الذي ينقل السكر إلى الأعضاء للاستفادة منه في الحيوية، لذا تناوله بشكل زائد يترك انطباعا سيئا على الجسم لإيصال المزيد من الأنسولين، وهذا سيؤدي إلى مقاومة الأنسولين ولم يتم استخدام السكر بشكل صحيح، ترتبط مقاومة الأنسولين بشكل كبير بالسمنة ومرض السكري.

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4- الأنفلونزا المتكررة ونزلات البرد:

يؤدي تناول السكر بكميات كبيرة إلى إضعاف المناعة وقدرة الجسم على مواجهة الأنفلونزا والالتهابات ونزلات البرد، عندما تكتشف كيفية تقليل استخدام السكر، ستقلل من خطر هذه المشاكل.

5- ضباب الدماغ:

الضباب الدماغي من أكثر المشاكل التي تنتج من انخفاض الجلوكوز في الجسم، واستخدام كميات كبيرة منه يرفع الجلوكوز ثم ينخفض فجأة، لذلك يحذر الأطباء من أن سكر الدم غير المنضبط يمكن أن يسبب مشاكل في الإدراك.

6- مشاكل القدم والجلد والهالات السوداء تحت العين:

يعتبر السكر الزائد بمثابة التهاب، فهو يسبب المشاكل الجلدية والجفاف، فإذا قللت من تناول السكر ستصبح البشرة ناعمة ونظيفة.

قد يسبب أيضا التهاب السكر مرض اللفافة الأخمصية ما يؤدي إلى ألم في الأنسجة والنعل والكعب.

كما يؤدي تناول الأطعمة الحلوة بشكل مفرط إلى إرهاق الأدرينالين، والذي يظهر بشكل منتظم في الهالات السوداء تحت العين.

فإذا واجهت هذه الآثار الجانبية، يجب أن تحاول تقليل السكر في أقرب وقت لتعزيز صحتك.