5 نصائح تجنبك الإصابة بالسرطان.. تناول البروكلي من بينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

يعتبر مرض السرطان أحد أبرز أسباب الوفاة على مستوى العالم، ولكن يساعد اتباع بعض العادات الصحية، وإدخال عدد من التغييرات على نمط الحياة اليومي، في الوقاية من الإصابة بذلك المرض الخطير.

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