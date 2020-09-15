بعد تحذير "الصحة العالمية".. 10 عادات صحية تؤهل بها مناعتك لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في تحذير مقلق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشهرين المقبلين سيكونان الأقسى في الحرب ضد فيروس كورونا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي ، لوكالة فرانس برس إن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات في أوروبا في أكتوبر نوفمبر اللذين سيكونان "الأقسى" في مواجهة الوباء.

ولهذا الصدد، نستعرض لكم بعض العادات الصحية التي يمكن أن تساعدك على تقوية جهاز المناعة لديك، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

1- قضاء وقت في ضوء الشمس:

أحد أسباب الإصابة بنزلات البرد في الشتاء هو أننا نتعرض بشكل أقل لأشعة الشمس، ويُعتقد أن فيتامين د يساعد في تسهيل وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية.

لذا يوصي الخبراء بأن أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د هو قضاء بعض الوقت في ضوء أو تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د.

2- تناول مكملات الزنك:

الزنك معروف جيدا بخصائصه الرائعة المضادة للأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أن مكملات الزنك قد تعزز قوة جهاز المناعة لديك، بالإضافة إلى أنه يلعب دورا مهما في إنتاج جميع أنواع خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى.

3- النوم أكثر من سبع ساعات في الليلة:

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم قد تقلل بشكل كبير من قوة جهاز المناعة، ووجد العلماء أن الاشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أربع مرات ونصف من أولئك الذين ينامون بانتظام سبع ساعات كل ليلة.

4- تناول الماء طوال اليوم:

تناول الماء مهم جدا لصحة المناعة، بالإضافة إلى أن الماء يساعد في طرد السموم من الجسم، بجانب أن الماء مهم لكبار السن الذين يميلون إلى استهلاك كميات أقل من السوائل على مدار اليوم.

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5- تناول نظام غذائي نباتي صحي:

أفضل عادات تعزيز المناعة التي يجب اتباعها هو تناول نظام غذائي نباتي صحي، ما يساعد على اكتساب الجسم الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة مثل A و B6 و C و E، بالإضافة إلى السيلينيوم والحديد وحمض الفوليك والزنك.

6- غسل اليدين كثيرا:

يعتبر غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أفضل طريقة لقتل الجراثيم، بجانب استخدام معقم اليدين بعد لمس الأشياء.

7- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك:

وجدت إحدى الدراسات أن بكتيريا الأمعاء الجيدة الموجودة في الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك تقصر مدة نزلات البرد لمدة يومين وتقلل من حدة الأعراض بنسبة 34٪، لذا من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي.

8- احصل على لقاح الأنفلونزا:

أظهرت الدراسات أن لقاح الإنفلونزا قد لا يحميك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية فحسب، بل سيقلل من شدة الأعراض إذا استمر مرضك ايضا، بالإضافة إلى أن لقاح الأنفلونزا يحفز جهازك المناعي على إنتاج أجسام مضادة ضد سلالة معينة من الأنفلونزا.

9- ممارسة التمارين بانتظام:

ممارسة التمارين بانتظام مفيد لقلبك ورئتيك ودماغك وجهازك المناعي، بالإضافة إلى أن الرياضة تساعد الجسم على مكافحة العدوى، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

10- اللعب مع حيواناتك الأليفة:

الإجهاد النفسي يؤدي إلى إنتاج هرمون التوتر الكورتيزول، ووجدت دراسة في جامعة ولاية واشنطن أن احتضان كلبك أو قطتك لمدة 10 دقائق له تأثير كبير على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول لديك وتقوية المناعة.