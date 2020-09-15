شاهدي إطلالات العروس ديانا كرزون قبل وداع العزوبية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تتغير الكثير من الأمور بحياة أي صبيّة بعد الزواج، لاسيما بالدخول لعالم جديد مع شريك الحياة، وقد تكون إحداها هي إطلالاتها، أو خياراتها المختلفة في الأزياء والستايل بشكل عام، و يتضح ذلك بصورة أكبر عندما يتعلق الأمر بإطلالات النجمات، اللواتي يدخلن القفص الذهبي.

وكأي نجمة دخلت القفص الذهبي، تتطلع الكثير من المتابعات الآن لمشاهدة إطلالات العروس ديانا كرزون كيف ستكون بعد الزواج، إذ تم عقد قرانها حديثًا على الإعلامي معاذ العمرى، بحفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وإليكِ مجموعة من أبرز إطلالات المغنية الأردنية ديانا كرزون قبل وداع العزوبية من حسابها الرسمي على انستجرام...



ديانا كرزون تتألق بالفساتين اللامعة مع الألوان الجريئة

ديانا كرازون بفستان باللون الأحمر الجريء من يوسف الجسمي





تعتمد ديانا كرزون بإطلالالتها على اللمسات اللامعة والبراقة، والتي شاهدناها بالكثير من الفساتين السواريه، التي ظهرت بها مؤخرًا، إذ أصبح من النادر أن نراها بإطلالة كاجوال بسيطة.

من التصاميم اللافتة، مثل فستانها باللون الأحمر الجريء، من توقيع يوسف الجسمي، مع اللمسة للقماش الشبكي عند الأكتاف والأكمام، وينسدل باقي الفستان بقصّة السمكة تبرز قوامها.

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ديانا كرزون تعتمد على الفساتين المخصّرة

فساتين تبرز الخصر مع التول المطرز بالخرز اللامع من ديانا كرازون



بنظرة تفصيلية على فساتين ديانا كرزون، سنجد أنها تعتمد بشكل كبير على الفساتين التي تبرز الخصر، كفساتين السندريلا المنفوشة، مع حزام الخصر، أو تصميمات الميرماد التي تبدو ضيقة من المنطقة عينها.

وهذا الموديل من الفساتين يناسب كثيرًا قوام ديانا كرازون، إذ تعتبر من النجمات اللواتي يمتلكن جسم الساعة الرملية، وبأحيان أخرى تبدو كقوام جسم التفاحة، إذ تمتلك خصر صغير، مع أرداف ممتلئة نسبيًا.

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ماذا عن إطلالات ديانا كرزون السيمي كلاسيك؟

ديانا كرازون بإطلالات أنيقة بعيدة عن فساتين السهرة





لاحظنا أن ديانا كرزون اعتمدت على الكثير من الإطلالات السواريه بالفترات الأخيرة، وبالرجوع أكثر للوراء، وجدنا بعض الستايلات السيمي كلاسيك، والسيمي كاجوال والتي تبدو فيها ديانا أكثر هدوء وبساطة، مثل اختيار التنانير الميدي، مع البلوزات الكشكش، أو الفساتين القصيرة مع بوت الساق الطويل، والجاكيت الشتوي.

ونتمنى أن نشاهدها في إطلالات كهذه أكثر بعد الزواج، بالكثير من المناسبات أو خلال شهر العسل مع زوجها.



ديانا كرزون بإطلالات نادرة لموديلات البناطيل

ديانا كرازون بإطلالات نادرة لموديلات البناطيل





كذلك لفتنا خيارات ديانا كرزون القليلة جدًا لأي ستايل يعتمد على موديلات البناطيل، فهي تركز دائمًا على الفساتين والتنانير كما شاهدنا، ولكنها بدت غاية في الأناقة عندما اعتمدت ستايل مميز للبنطلون اللامع، عالي الخصر وواسع من ناحية الساق، إذ بدت أطول وأنحف، نسَقت معه توب بسيط أسود برقبة عالية، وشعر طويل جدًا، ونظارات ميني ميرور، فهل ستعتمد على البناطيل أكثر لإطلالة مريحة بعد الزواج، أم ستظل تركز على اللمسات الأنثوية باختيار موديلات التنانير والفساتين؟

إليك أبرز إطلالات ديانا كرزون، لنترك لكِ الآن السؤال الأهم، إلى أي حد تتوقعين أن تتغير إطلالات ديانا كرزون بعد توديع العزوبية؟

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