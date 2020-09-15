خضروات يجب أن تكون في النظام الغذائي الصحي.. منها الخس والجرجير

صحة

هناك بعض الخضروات والأغذية التي يجب أن تتواجد في أي نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، بحسب ناتاليا بوغاتشوفا، اختصاصية التغذية الروسية، بحسب ما نشرت "سبوتنيك".

قائمة الخضروات التي يجب تضمينها في النظام الغذائي

الخس

الخس والجرجير والبصل والسبانخ والكرفس لأنها تحتوي على الكثير من الألياف وأحماض الفوليك والأسكوربيك. كما أنها غنية بالبوتاسيوم، وهو مدر للبول.

السلطة

تنصح بوغاتشوفا بتتبيل السلطات بكمية صغيرة من الزيت النباتي، من أجل امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

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الكرنب

الكرنب مثالي لفقدان الوزن، بأي نوع من أنواعه، وهو مصدر للألياف الغذائية والفيتامينات C و U و PP والسلفورافان والكالسيوم والمغنيسيوم.

مخلل الكرنب له فوائد إضافية للميكروبات المعوية المفيدة، التي من الصعب تقدير دورها في تخليق الفيتامينات وامتصاص العناصر الغذائية وحتى التحكم في الشهية.

البنجر

يجب تضمين البنجر في النظام الغذائي مع الخضراوات الورقية، لأن الألياف وأحماض الفاكهة تحفز الهضم، والكمية الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم تساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي للطاقة، ونقل النبضات العصبية إلى المستوى المناسب.

يوجد أيضًا في البنجر الأحمر، الأصباغ والنترات غير العضوية وهي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وتخفض ضغط الدم.

الخضروات الحارة

تشمل القائمة أيضا الخضروات ذات المذاق الحار. منها الزنجبيل والفلفل الحار والفجل والمستردة، والبصل والثوم. لها تأثير مطهر ومضاد للأكسدة ومحفز للجسم. والذين يسعون إلى إنقاص الوزن يجب أن يدخلوا الخيار في نظامهم الغذائي.