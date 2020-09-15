نجلة شويكار تكشف سبب عدم بكاء والدتها يوم وفاة فؤاد المهندس (فيديو)

علاقات و مجتمع

كشفت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكا، سبب عدم بكاء والدتها في وفاة الفنان فؤاد المهندس رغم الحب الشديد الذي جمعهما.

وقالت "منة الله" التي حلت ضيفة على برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة المحور، أن والدتها كانت حريصة طوال حياتها على عدم إظهار مشاعرها أمام أي شخص حتى في وفاة الفنان فؤاد المهندس.

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وأوضحت منة الله الجواهرجي، أنها لم تر دموع والدتها قط بالرغم من تأثرها الشديد لرحيل المهندس، لأنها تستطيع كتم مشاعرها ببراعة، حتى في الغضب والمرض.

وأضافت أن الراحلة شويكار طلبت أن تنفرد بالمهندس في الغرفة قبل دفنه، ودخلت وأغلقت الباب عليهما، حتى تودعه بمفردها ولا يرى دموعها أحد.

ونفت نجلة الراحلة شويكار، ما تردد عن وجود غيرة فنية بين والدتها والفنان فؤاد المهندس، مؤكدة أن العلاقة بينهما كانت طبيعية، ولا وقت للغيرة أصلا بينهما.