بعد شائعات زواجها من الموسيقار هاني فرحات.. 4 أزواج في حياة أنغام

علاقات و مجتمع

نفت الفنانة أنغام شائعة زواجها من المايسترو هاني فرحات، وذلك من خلال تدوينه عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت قائلة: الأخبار المتداوله عني غير صحيحة رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

وانتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تفيد بزواج المطربة المصرية من قائد فرقتها الموسيقية في الحفلات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد طلاقها مؤخراً من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقبل شائعة زواج أنغام من الموسيقار هاني فرحات، تزوجت من 4 أزواج.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي.. حكايات 4 أزواج في حياة أنغام.

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مجدي عارف

وتزوجت أنغام من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، لتنجب منه ابنها الأكبر "عمر"، وتداول حينها العديد من الأحاديث بأن والدها كان يرفض "عارف"، إلا أن أنغام أصرت على الزواج منه، ولكنها انفصلت عنه في النهاية.

فهد محمد الشلبي

تزوجت أنغام للمرة الثانية عام 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، لتنجب منه ابنها الثاني، "عبدالرحمن"، إلا أن اشتدت بينهما الخلافات التي وصلت للمحاكم عام 2007، لتقيم أنغام ضده دعوى "خلع" وتنفصل عنه.

وشارك "فهد" أنغام كموديل، بأغنيتها "بحبك.. وحشتيني"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور عرضها.

أحمد عز

كانت مفاجأة كبيرة بالوسط الفني، وبين جمهورها، بعدما تداول البعض أخبارا تفيد بزواج المطربة من الفنان أحمد عز سرًا، وذلك على إثر خلافاته مع الفنانة زينة.

ولم تؤكد "أنغام" حينها الخبر أو تنفيه، لتقرر فيما بعد إصدار بيان صحفي عبر محاميها حسام السنهوري، مؤكدة زواجها بالفعل من الفنان في 2011، إلا أنهما انفصلا في 8 يناير عام 2012.

أحمد إبراهيم

تزوجت أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي، ولاحقت الفنانة العديد من الأحاديث حول زواجها بالموزع، قبل الإعلان رسميًا والتي فضلت عدم الرد عليها في البداية، خاصة إن "إبراهيم" كان متزوجًا حينها من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المُخرج طارق العريان.

وعقب إعلان "أنغام" الزيجة رسميًا، قاطعتها الفنانة السورية أصالة لرفضها الأمر.