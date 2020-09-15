أكثر فيديوهات أحمد حسن وزينب استفزازا.. "الطفلة ووفاة جدها"

علاقات و مجتمع

مكياج ولوك لبشرة داكنة وشعر غجري، غير ملامح اليوتيوبر المعروفة زينب، زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، والمعروفان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ أحمد حسين وزينب.

الفيديو الجديد استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما شعرت به الطفلة من خوف ورعب واضح من مظهرو الدتها، وهو ما أدى لتقديم بلاغ ضدهما من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الطفلة الصغيرة.

وهذا الفيديو ليس الأول، بل هو ضمن سلسلة فيديوها استفزازية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ ولادة الطفلة "إيلين"، ابنة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، وهما حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من اتهامات بالعنف والاستغلال ضد الطفلة الصغيرة وحتى الاتهام بالمتاجرة بوفاة والد زينب، وكذلك التسبب في إرهاب الطفلة، يقع الثنائي في شباك الانتقاد كونهما من المشاهير وتؤثر فيديوهاتهما في عدد كبير من الناس.

تلوين وجه زينب

كانت الطفلة "أيلين" نائمة حينما استيقظت على وجه والدتها ملون بالأسود، ما تسبب في رعبها، هو أحدث فيديو نشره الثنائي عبر السوشيال ميديا وتسبب في غضب واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الغضب أدى إلى حذفهما الفيديو من منصاتهما المختلفة، ومن جهة أخرى، كشف مصدر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لـ"هن"، بأن الجهات المعنية المتمثلة في المجلس والنيابة العامة، ينسقان معا لاتخاذ إجراء ضد الزوجين، مؤكدا أنهما في انتظار قرار النيابة العامة.

فيديوهات الطفلة

فور ولادة الطفلة أيلين صور الثنائي أحمد حسن وزينب عددًا من مقاطع الفيديو للرضيعة، ليتهمها رواد السوشيال ميديا باستغلال الطفلة من أجل التربح وجني أموال من موقع "يوتيوب"، إذ ظهرت الطفلة في تلك الفيديوهات وهي تبكي.

وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السابق، حينها، أنّ المجلس قدم بلاغًا للنائب العام، في واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت "عزة"، أنّ المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

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فيديو حمام السباحة

استغل الثنائي تلك الأزمة، وعقب وقوعها بوقت قصير، تركا طفلتهما في مصر واتجها لدبي، وظهرا مع صديق لهما داخل حمام السباحة، ما عرضهما لانتقادات واسعة، وظهرت زينب في الفيديو بملابس البحر، وهي تقبل زوجها وتمضغ علكة.

تزييف اعتزال السوشيال ميديا

خرج أحمد حسن مع زوجته زينب، في فيديو يقول فيه إنّه قرر اعتزال تصوير الفيديوهات، وكذلك الظهور على "السوشيال ميديا".

وعقب ذلك مباشرة قال أحمد حسن إنّه كان "مقلب"، وهو لا ينوي الاعتزال نهائيا، بل كان الفيديو على سبيل المزاح، ما عرضه لانتقادات واسعة، خاصة بعدما أشاد رواد "السوشيال ميديا" بقرار الاعتزال.

تزييف زواج من فتاة أخرى

صور وفيديوهات لأحمد حسن مع فتاة أخرى غير زوجته زينب فوتوسيشن انتشر بشدة عبر "السوشيال ميديا"، زاعما زواجه الثاني، وظهرت الفتاة بفستان الفرح والشبكة والتقطت الصور أعلى سطح منزل.

بعدها بعدة ساعات قال أحمد حسن، إنّ ذلك لم يكن إلا مقلبا جديدا من مقالبه على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الجميع ينتقدون هذا الفعل، متسائلين عن مدى رضا زوجته زينب عن هذا الأمر.

فيديو غرفة النوم

أول تعليق سلبي لـ أحمد حسن كان "هو أنت بتصور مراتك وهي نايمة"، بسبب نشره فيديوهات من داخل غرفة النوم مع زوجته، إضافة إلى ظهورهما في حمام سباحة منزلهما في فيديو بعنوان "مصارعة في البيسين".

وشارك أحمد حسن مُتابعيه، مؤخرًا بمقطع فيديو من داخل غُرفة نومهما، خلال قضائهما العطلة الصيفية في "بالي"، عبر حسابه على "إنستجرام".

وأظهر الفيديو الثنائي وهما نائمين على السرير بملابس النوم، إذ ارتدت "زينب" بيجامة برتقالي من الستان، في حين ظهر أحمد حسن بـ"تيشيرت وشورت".

وتضمن المقطع لحظة استيقاظ الثنائي ونزولهما إلى "حوض الاستحمام" الخاص سويًا، وعلق "حسن" على المقطع قائلًا: "شوفوا النطة دي.. وقعنا على وشنا".

وفاة والد زينب

ظهرت زينب منهارة في البكاء، ومرتدية ملابس سوداء أمام الكاميرا، بينما كان أحمد حسن يشرح حالتها بأنّها مريضة وفي المستشفى تعاني بسبب موت والدها.

هذا الفيديو هو أكثر ما أحدث ضجة، بسبب اتهامات بمتاجرة بموت جد إيلين، وعدم احترام أحمد حسن حرمة ما يحدث داخل بيته بحسب رواد "السوشيال ميديا"، إذ طالب أحمد حسن في نهاية الفيديو متابعيه بـ"لايك" و"سابسكرايب".