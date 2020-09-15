آخر أعماله أغنية "قول حاضر" لأنغام.. من هو الموسيقار هاني فرحات؟

علاقات و مجتمع

نفت الفنانة أنغام خبر زواجها من المايسترو هاني فرحات، بشكل قاطع وحاسم، وذلك بعد تداول الأنباء خلال الساعات الأخيرة التي تتحدث عن زواجها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على "تويتر": "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

أنغام ترد على أنباء زواجها من الموسيقار هاني فرحات

وهاني فرحات مايسترو حفلات أنغام، من مواليد 13 أغسطس 1971، درس في معهد الكونسرفتوار.

وزع فرحات "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، كما وزع لأليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

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ووزع هاني لأنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب".

وآخر أعمال هاني فرحات هي أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبدالوهاب.

وحرصت أنغام على نعى فرحات نهاية فبراير من العام الجاري في وفاة الدته بنشر بوست لها عبر حساباتها المختلفة، قائلة "أتقدم بأحر التعازي لأخي وزميل عمري المايسترو هاني فرحات في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الغالية رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

يذكر أن شائعة زواج أنغام من الموسيقار هاني فرحات لم تكن الشائعة الأولى حول زوجها بل سبقتها في سبتمبر 2018، شائعة زواجها من الفنان عباس أبو الحسن، وذلك بعد تداول صور لهما ويبدو عليهما الانسجام.

صمت أنغام وعدم ردها على تلك الشائعة، اضطر أبو الحسن لتوضيح المسألة، مطالباً تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة.

وشدد أبو الحسن على أن بينه وبين أنغام علاقة صداقة قوية، وأن الصور بينهما تدل على عمق هذه العلاقة، ولكن ليس بينهما زواج كما أشيع، مؤكداً أنه في حالة زواجه سوف يعلن الخبر للجميع.