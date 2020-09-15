محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعاني بعض الأطفال من كثرة التبول خلال ساعات النهار وأثناء النوم، وبالرغم من أن ذلك قد يكون نتيجة شرب كميات كبيرة من المياه، وعدم إفراغ المثانة بشكل كامل في كل مرة، إلا أنه في بعض الحالات، قد يدل على إصابة الطفل بمشكلة صحية تستلزم العلاج. اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر للأمهات.. 5 مشكلات صحية وراء كثرة تبول الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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