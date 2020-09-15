190 مليون جرعة منتظرة.. بريطانيا تراهن على لقاح آخر لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تراهن بريطانيا على لقاح آخر لمحاربة فيروس كورونا المستجد، باستثمار 1.3 مليار جنيه إسترليني في مصنع اسكتلندي، سينتج 190 مليون جرعة من لقاح فالنيفا.

وتعمل Valneva على إنتاج لقاح باستخدام الإصدارات التالفة من فيروس كورونا، وستقوم الشركة بتصنيع 190 مليون جرعة في اسكتلندا، ومن المتوقع أن يحتوي اللقاح على جرعتين، وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية.

وتستثمر حكومة المملكة المتحدة 1.3 مليار جنيه إسترليني في مصنع لقاحات تابع لشركة فرنسية في اسكتلندا، على أمل أن ينتج ضربة قوية ضد كوفيد-19.

وتُصنع شركة فالنيفا، وهي واحدة من سبع شركات باعت لقاحها لبريطانيا، اللقاح في منشأة في ليفينجستون باسكتلندا، إذا تمت الموافقة عليه.

والتزم المسؤولون في المملكة المتحدة بشراء 60 مليون جرعة من اللقاح العام المقبل، وهو ما سيكون كافياً لجميع السكان تقريبًا لتلقي الجرعة الأولى، سيكون هناك أيضًا خيار شراء ما لا يقل عن 40 مليونًا إضافيًا في عام 2022، بينما من المتوقع أن تنتج الشركة ما لا يقل عن 190 مليون جرعة على مدار خمس سنوات.

اللقاح المرشح، المسمى VLA20001، هو لقاح فيروس كامل معطل، ما يعني أنه يعمل عن طريق إرسال نسخة تالفة وغير معدية من الفيروس التاجي إلى الدم لتحفيز جهاز المناعة.

وتعمل شركة Valneva الفرنسية، على صنع لقاح يعمل عن طريق حقن نسخة تالفة من فيروس كورونا الحقيقي كوفيد-19 في محاولة لتحفيز جهاز المناعة، يسمح للجسم بالتعرض للفيروس دون أن يكون قادرًا على التسبب في العدوى.

Advertisements

وصف وزير الأعمال الإنجليزي ألوك شارما، لقاح فالنيفا بأنه "لا يصدق"، لكن الشركة لم تنشر بعد أي نتائج لتجاربها.

وتسعى المملكة المتحدة، كواحدة من رواد العالم في السباق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، حيث يعمل علماء جامعة أكسفورد على واحد من اللقاحات من أكثر المرشحين الواعدين حتى الآن، كما أعلن باحثون في إمبريال كوليدج لندن، التي تطور لقاحًا منفصلاً، بدء تجربة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الاستنشاق بدلاً من الحقن.

وتعمل شركة Valneva الفرنسية، على صنع لقاح يعمل عن طريق حقن نسخة تالفة من فيروس كورونا الحقيقي كوفيد-19 في محاولة لتحفيز جهاز المناعة، يسمح للجسم بالتعرض للفيروس دون أن يكون قادرًا على التسبب في العدوى.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام المقبل، إذا أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح يعمل، وستحصل بريطانيا على 60 مليون من هذه الجرعات بحلول نهاية عام 2021، وفقًا للصفقة، وسيكون لديها خيار شراء 40 مليونًا أخرى على الأقل في عام 2022.

ويمكن بعد ذلك صنع 30-90 مليونًا أخرى بين عامي 2023 و2025، وتتوقع الشركة أن يحتاج الناس إلى جرعتين من اللقاح.

تأمل Valneva أن يدخل اللقاح الخاص بها التجارب السريرية بحلول نهاية هذا العام، ومن المحتمل أن يحصل على الموافقة التنظيمية في النصف الثاني من عام 2021، حال إثبات نجاح التجارب.

ويعمل لقاح الفيروس المعطل عن طريق إرسال نسخة تالفة من فيروس كوفيد-19 الحقيقي إلى الجسم حتى يتمكن جهاز المناعة من مهاجمته، على الرغم من عدم قدرته على مهاجمة الجسم، إلا أنه لا يزال يتم التعرف على الفيروس التاجي، وسيتم ضبطه بواسطة خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة، يجب أن يسمح هذا، من الناحية النظرية، للجسم بتكوين ذاكرة عن شكل الفيروس وكيف يمكن قتله، مما يحمي المرضى إذا أصيبوا بكوفيد.

وقال وزير الأعمال ألوك شارما: "بعد زيارتي لفالنيفا الشهر الماضي، رأيت بنفسي العمل الرائع الذي يقومون به لتطوير وتصنيع لقاح ضد كورونا، يمكن أن تساعدنا هذه الاتفاقية الجديدة في تطعيم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن المساعدة في إنشاء مكان لتصنيع اللقاحات في المملكة المتحدة لتسريع الوصول إلى لقاح محتمل لـ كوفيد-19".