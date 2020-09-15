محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع نظام الكيتو دايت الغذائي، نظرًا لفعاليته في فقدان وزن الجسم الزائد، ولكن هناك بعض الأضرار الصحية التي قد تظهر على الشخص بسبب ذلك النظام الغذائي، والتي تستدعي التوقف عن اتباعه. اضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أعراض تنذرك بضرورة التوقف عن الكيتو دايت.. منها الإسهال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.