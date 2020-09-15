لا تشرب بعد الأكل.. 6 حلول لـ6 عادات خاطئة تضر بالجهاز الهضمي دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

هناك بعض العادات التي تفعلها دون أن تدري تؤثر سلبًا على صحتك، وتؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

ومن أكثر المشاكل التي قد تحدث للإنسان هي مشاكل الهضم التي تتمثل في اضطرابات المعدة والغازات والإمساك والإسهال والحموضة، فعندما تحدث هذه الأعراض بشكل متكرر تلحق الضرر بالصحة العامة.

وأورد موقع "super loud mouth"، 6 عادات سيئة يجب التوقف عنها، حتى لا تضر بالجهاز الهضي، وهي:

1- مواعيد الطعام غير المنتظمة:

يجب أن يتبع الجسم ترتيبا زمنيا لتناول طعامك، فمن أسوأ العادات تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر والعشاء في الليل.

يجب تجنب هذه العادات لمنع عسر الهضم، لذلك حدّد وقتا للثلاث وجبات في اليوم، ولا تُفوّت وجبة الإفطار.

2- عدم مضغ الطعام:

لا يتعلق الأمر فقط بوقت تناول الطعام أو نوعه، ولكن كيفية تناوله أمر ضروري لأن المضغ غير السليم يؤدي إلى ضرر الأمعاء.

يميل الناس لمضغ الطعام نحو 5 أو 6 مرات، ولكن يجب مضغه 30 مرة على الأقل، حتى لا يفقد جسمك طاقته في هضم الطعام.

3- الإجهاد:

التوتر والقلق هما السبب الأساسي لسوء آداء الجهاز الهضمي، وذلك لأن العقل مرتبط ارتباطا مباشرا بوظائف الجهاز الهضمي.

حاول التحكم في مستويات التوتر وممارسة تمارين التنفس وجعلها في الروتين اليومي، ولا تدع التوتر يفسد صحتك.

4- التركيبات الغذائية الخاطئة:

خلط المكونات الغذائية مثل الحليب مع الفواكه، ومنتجات الألبان مع الأطعمة المالحة يبطئ من عملية الهضم، وقد ينتج سموم في الجسم.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم تجنب تناول منتجات الألبان والمكسرات والأطعمة السريعة والدقيق المكرر، لأن هذه الأطعمة يصعب هضمها.

وللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات النيئة لأنها توفر للجسم الكميات المطلوبة من الألياف لتعزيز عملية الهضم.

5- الاستحمام بعد الوجبات:

إذا اعتدت أن تأكل ثم تستحم، فأنت تفسد الجهاز الهضمي؛ فعندما تأكل شيئا تزداد درجة حرارة جسمك حتى تهضم الطعام، فإذا قمت بالاستحمام ستقلل من حرارة الجسم ومن ثمّ يبقى الهضم صعبا.

وبالمثل شرب الماء بعد الوجبات من العادات السيئة، لأن الماء تقلل من سخونة الجهاز الهضمي، وبالتالي لا يتم هضم الأكل بشكل صحيح، وبدلًا من توفير العناصر الغذائية والقوة لجسمك فهي تنتج السموم.

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لذلك تأكد من الاستحمام قبل الوجبات وشرب المياه بعدها بـ 20 أو 30 دقيقة على الأقل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

6- عدم التخلي عن العادات السيئة:

التدخين وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل يضران بالصحة العامة والجهاز الهضمي خاصة.

ووفقًا لبعض الدراسات، فإن التدخين يُضاعف من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي، فتعد قرحة المعدة وسرطان الجهاز الهضمي من المشكلات الشائعة التي تظهر لدى المدخنين.

ويمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل والنوم أيضًا إلى زيادة حرقة المعدة وعسر الهضم.

أما عن العادات الجيدة التي تحسن من عمل الجهاز الهضمي:

إدخال البروبيوتيك في النظام الغذائي

البروبيوتيك هي بكتيريا صحية قادرة على قتل البكتيريا السيئة في جسمك، وبالتالي الحفاظ على قوة الجهاز الهضمي، وتساعد في الهضم عن طريق تكسير الألياف غير القابلة للهضم التي تسبب الانتفاخ والغازات ومشاكل أخرى من هذا القبيل.

لذلك يعد ضعف الجهاز الهضمي علامة واضحة على نقص البروبيوتيك، وهي توجد في الأطعمة مثل الزبادي، وخل التفاح، والأطعمة المخمرة الأخرى.

2- الحفاظ على الجسم رطبا:

على الرغم من أن شرب الماء مباشرة بعد الوجبة يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، إلا أنها جزء مهم من عملية الهضم عند تناولها بشكل صحيح، فهي تساعد على هضم الأطعمة الصلبة وامتصاص العناصر الغذائية بسرعة، كما تجعل الماء البراز أكثر ليونة حتى يمر بسهولة.

يوصي خبراء التغذية بشرب 2 لتر من الماء يوميًا لتجنب مشاكل الهضم مثل الإمساك، ويمكن تناول شاي الأعشاب وماء الليمون الدافئ على معدة فارغة.

3- تناول المزيد من الألياف:

من المعروف أن الألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، ويرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بالحد من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك ارتجاع الحمض والقرحة والبواسير، كما أنه يعزز حركات الأمعاء المنتظمة.

4- أضف السمن إلى نظامك الغذائي:

السمن تعزز عمل الجهاز الهضمي، وبدونها يكون هناك فرصة أكبر للانتفاخ والغازات والإمساك وعسر الهضم والحموضة.

كما أن السمن غني بحمض الزبد وهو مصدر الطاقة للقولون والأمعاء الغليظة، فهو يمتص العناصر الغذائية ويزيل النفايات والجسيمات السامة، ويفضل تناول من 2 إلى 4 ملاعق في اليوم.

5- النوم الجيد:

النوم الجيد والعميق والكافي يحافظ عل صحة الجهاز الهضمي، وخاصًة النوم على الجانب الأيسر فهو وضع مثالي لمنع ارتداد الحمض.

6- تناول الديتوكس:

تناول الديتوكس أو مشروب التخلص من السموم يقلل من اضطرابات الصحة العامة، والتخلص من السموم العضوية، ويزيد الطاقة ويقلل الإلتهاب ويعزز الحالة المزاجية ويساعد على فقدان الوزن.