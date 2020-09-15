مصل الإنفلونزا مهم للغاية في ظل وجود "كورونا".. إليك أماكنه وسعره وموعد توافره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

حذّر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، من أنه سيكون هناك خلط بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك ضرورة لاستمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

مخاطر الإصابة

وتزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة في فصل الخريف، وقد ترافقها الإصابة بفيروس "كورونا" بنفس الوقت ما يؤدي الى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب.

ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين إلى تعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون قاتلة للإنسان، بحسب ما صرح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي فلاديمير زايتسيف.

وأكد أن الأنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

كيف تتجنب الإصابة؟

ولتجنب الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية خلال فصلي الخريف والشتاء، ينصح الأطباء بأخذ مصل الأنفلونزا، حيث يعد التطعيم مهمًا خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم: الحوامل، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الصغار.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح لــ"الخليج 365"، أن مصل الإنفلونزا سيتوفر خلال أسابيع بمعهد المصل واللقاح.

وينقسم المصل لنوعين، وهما ثلاثي يحتوي على ثلاث فصائل للفيروس مناسب للأعمار تحت 3 سنوات، ونوع آخر رباعي يحتوي على أربع فصائل للفيروس للأعمار فوق الثلاث سنوات.

الفئات الممنوعة من تناول اللقاح:

ويضيف "الحداد" أن هناك فئات ممنوعة من تناول مصل الإنفلونزا وهما، مرضى حساسية البيض، والمصابون بالحمى وارتفاع درجات الحرارة.

الفئات التي يجب عليهم تناول المصل:

- أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى الضغط والسكر والفشل الكلوي والقلب ومرضى حساسية الصدر.

- الحوامل.

- كبار السن.

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- الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة.

نسبة الوقاية من الفيروس في حالة تناول المصل:

يؤكد "الحداد" أن المصل يقي من الإصابة بالفيروس بنسبة 70 %، وفي حالة الإصابة يمنع المصل من حدوث مضاعفات، ويتوقف ذلك على طبيعة الجسم ومدى استجابة الجهاز المناعي للشخص وقوة الفيروس الذي تعرض له.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للقاح، وقد يحدث ارتفاعا بسيطا في درجة الحرارة يوم تناوله ولكن نسبة حدوث ذلك ضئيلة.

ويستمر مفعول المصل لمدة عام من تناوله، ويحقن اللقاح إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تماماً إعطاء أي لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.

وبحسب "الحداد" يتوفر المصل بجميع فروع معاهد المصل واللقاح بالمحافظات، ولم يتم تحديد سعره بعد، ولكن من المحتمل أن يتراوح يكون متوسط سعره 170 جنيهاً، وسيتم طرحه خلال أسابيع.

ووفقا لـ"mayoclinic"، فإن مصل الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الإنفلونزا، ولكن هناك خطوات إضافية يمكنك اتخاذها لحمايتك من الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات، حتى كورونا، تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

- اغسل يديك بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- استخدم المطهِّرات الكحولية على يديك في حالة عدم توفر الماء والصابون.

- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك.

- تجنب المناطق المزدحمة إذا كانت الإنفلونزا منتشرة في منطقتك.

- تجنب المخالطة اللصيقة بأي مريض.

- غط فمك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس، ثم اغسل يديك.

- نظّف وعقّم بانتظام الأسطح التي تُلمَس بكثرة، مثل الطاولات ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة. يمكن لذلك أن يساعد في منع انتشار العدوى عن طريق لمس الأسطح التي عليها الفيروس ثم لمس الوجه.

- مارِسِ العادات الصحية الجيدة. مارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم، وتناوَل كميةً وافرة من السوائل، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وسيطر على التوتر في حياتك.

- إذا أُصبت بالإنفلونزا، يمكنك منع انتشارها عن طريق البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين. الزم منزلك إلى أن تمر 24 ساعة على زوال الحمى.

والخلاصة أن أخذ لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرضك للإنفلونزا ومضاعفاتها، كما أن اتباع هذه الاحتياطات يمكن أن يساعد في حمايتك من هذا الفيروس وغيره من الأمراض التنفسية.