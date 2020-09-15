"أمهات مصر": الكتب الخارجية عبء مادي على أولياء الأمور وأسعارها مرتفعة

علاقات و مجتمع

قالت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور مشغولين هذه الأيام بشراء الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، لافتة النظر إلى ارتفاع أسعارها هذا العام.

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وأكدت "عبير"، في بيان لها، أن الكتب الخارجية تمثل أحد الأعباء المادية التي تواجه أولياء الأمور في مراحل التعليم المختلفة، نظرًا لضعف مستوى الكتاب المدرسي وغياب الشرح الكافي والمبسط وغياب النماذج والتدريبات الكافية على الامتحانات.

ورصد "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، من خلال أولياء الأمور، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية لطلاب المرحلة الثانوية خاصة للغات، وكذلك ارتفاع أسعار الكتب الخارجية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لغات أكثر من العربي.

وشددت "عبير" على ضرورة الاهتمام بالكتاب المدرسي والتركيز في وضع نماذج وتدريبات كافية، بشرح وطريقة بسيطة حتى يجري الاستغناء عن الكتب الخارجية لرفع العبء المادي عن أولياء الأمور.