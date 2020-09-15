ابن لقاء الخميسي يثير إعجاب متابعيها.. "أطول منك" (صورة)

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تجمعها بابنها.
وظهرت "لقاء" في الصورة مع ابنها "أدهم"، الذي بدا بأنه أطول منها، وتفاعل معها متابعيها على الصورة بعدة تعليقات منها: "ابنك دا"، "ماما حلوة يا أدهم"، "البطل"، "أطول منك".
وتشارك لقاء الخميسي عادة متابعيها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بصور لها ومقاطع فيديو من حياتها الشخصية.
وشاركت الفنانة لقاء الخميسي، في الموسم الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل "سكر هانم"، مع النجمات سميحة أيوب، نبيلة عبيد، نادية الجندي وهالة فاخر.
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