أنغام ترد على أنباء زواجها من الموسيقار هاني فرحات

علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية انتشرت الأنباء حول زواج الفنانة أنغام من الموسيقار هاني فرحات، لكن مصادر لـ"الوطن"، نفت هذه الأخبار المتداولة، التي ليست لها أي أساس من الصحة.

كما أن الفنانة أنغام علقت عبر حسابها على "تويتر"، على شائعة زواجها: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة.. رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

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ويذكر أن أنغام تزوجت 4 مرات كانت أولهما من مهندس الصوت مجدي عارف، وهو والد ابنها، عمر، ثم تزوجت من الموزع الموسيقى فهد، وأنجبت منه ابنها الثاني عبدالرحمن، ثم تزوجت بالفنان أحمد عز، وأخيرًا من الموزع أحمد إبراهيم.

ويذكر أيضًا أن أنغام سوف تحيي حفلها في السعودية في 24 من الشهر الحالي، بقيادة هاني فرحات، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي.