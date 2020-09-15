"بتلاقي الطبطبة فين؟".. خبيرة أبراج تجيب: الثور في الأكل والحوت في الضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"لقيت الطبطبة وأقوى لو مانتش بعيد".. أثارت هذه الجملة التي جاء في أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، جدلًا وتفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"لقيت الطبطبة"، سؤال انتشر على مواقع الواصل الاجتماعي بمجرد طرح الأغنية، وبدأ كثيرون يجاوبون بخفة دم وكوميسكات.

وبعيدًا عن تفاعل الجمهور على مواقع التواصل، يخبرنا عالم الأبراج والفلك إذا كنت تهتم بذلك، عن أين يجد كل برج "الطبطبة"، وفق ما أوضحت عبير فؤاد خبيرة علم الأبراج والأرقام، خلال فيديو لها عبر صفحتها على "يوتيوب".

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

مواليده يجدون الطبطبة عند إيجادهم الشخص الذي يُعجب بهم ويحاول تشجيعهم.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

يجد سعادته أثناء تناول الطعام اللذيد، والهدايا المناسبة التي يحتاجونها.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

يشعر مواليده بالسعادة، أثناء الحديث والكلام والأفكار الجيدة والتبادل الفكري مع أصدقائهم.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

يتميز مواليده بأنهم حساسين وقلقون بشكل دائم، لذا يجدون الطبطبة أثناء منحهم الإحساس بالأمان وتحمل المسؤولية.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

يجد الطبطبة والسعادة أثناء معاملة الآخرين له باللطف واللين وحصوله على الاحترام والتقدير منهم.

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-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

يجدون الطبطبة دائما عند الحديث معهم والتأكيد لهم بأن لديهم الحق.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

مواليد الميزان يجدون الطبطبة مع الأشخاص الذين يحترمون حقوقهم ويشعرون بهم ويفهمونهم بدون ما يتحدثون.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

يجد الطبطبة من خلال إيجادهم الشخص الصادق والصريح والتلقائي.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

يجد سعادته في المرح والفرفشة والانطلاق والتنزه والسفر.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

يتميزون بالجد والطموح، لذا يجدون الطبطبة عند إيجادهم شخص آخر يشاركهم طموحاتهم ويقف بجانبهم لتحقيقها.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

مواليده يتميزون بحبهم الشديد لأصدقائهم، لذا يجدون السعادة في قضاء الأوقات السعيدة مع أصدقائهم المخلصين.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

يتميزون بكونهم حساسين ولديهم دائما إحساس بالضعف بالرغم من قوتهم، لذا يجدون سعادتهم في وجود شخص يعتمدون عليه، ما يمنحهم الاحساس بالقوة.