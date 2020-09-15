بحيل بسيطة وداعًا لجفاف الأيلاينر السائل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - الكثير من النساء يبحثن عن نظرة أكثر جمالًا وجاذبية، لذا يلجأن لتطبيق رسمات الأيلاينر المميزة، ولأن جفاف الأيلاينر مشكلة شائعة تواجه بعض النساء، الأمر الذي يصبح الحصول على مكياج مثالي معه مسألة صعبة، نقدم لكِ اليوم بعض الحِيَل البسيطة للتخلص من هذه المشكلة، وننصحك بتجنّب وضع الأيلاينر في مكان بارد جدًا أو مقابل لهواء المكيف مباشرة، حتى وإن كانت العلبة مغلقة.



طرق معالجة جفاف الأيلاينر

طرق معالجة جفاف الأيلاينر



ليس بالضرورة أن تتخلصي من الأيلاينر فور جفافه؛ فهناك عدة طرق تُمكنك من استعادته، أولًا ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند داخل العلبة الخاصة بالآيلاينر، حيث إن هذين الزيتين يملكان خاصية ترطيب عالية، كما أن رائحتهما غير مؤذية للعين، وبعدها رُجي العلبة جيدًا لمدة لا تزيد عن الدقيقة ثم استعمليه، أما في حال كان الأيلاينر لديكِ متحجرًا فليس هنالك حل أفضل من وضع بضع قطرات من مزيل المكياج أو الكحول الطبي داخله، ومن ثمَّ وضعه في مكان دافئ بعد رجّه جيدًا، كما يمكنك تمرير طرف العلبة على نار منخفضة كولاعة أو شمعة لبضع ثوانٍ، ومن ثمَّ استخدامه أو إضافة بضع قطرات من الجليسرين ليساعده على استعادة قوامه الأصلي، وللحصول على مكياج عيون مثالي دون تعريضه للجفاف.

فيما يمكنك الاستعانة ببضع قطرات من محلول العدسات اللاصقة والذي سيحول الأيلاينر السائل إلى قوامه الأصلي بشكل فوري، أو طبقي الخدعة المثالية لإصلاح الأيلاينر بإضافة بضع قطرات من زيت الأطفال وتركه طوال الليل بعد رجِّه ومن ثمَّ استعماله في الصباح.

تابعي المزيد: أفكار مكياج باللون الأخضر لليوم الوطني السعودي ٢٠٢٠



نصائح للمحافظة على الكحل عند وضعه

نصائح للمحافظة على الكحل عند وضعه



تهتم المرأة بمواكبة كل ما هو جديد من صيحات الموضة في تجميل العيون، ولأن الكحل السائل من أهم عناصر التجميل لا سيما إذا كان باللون الأسود الشائع، فهو الخيار الأمثل لها في تحديد عينيها وإبراز جمالهما، ولعمل رسمة عين مميزة يمكنك وضع طبقة رقيقة من ظلال العيون ذي الملمس الرطب على حافة الجفن، ثم طبقي الكحل فوق طبقة ظلال العيون، فهذه الطريقة تحافظ على الكحل وتمنعه من أن يسيل.

أما إذا كنت ترغبين في تطبيق الكحل على الجفن العلوي لعينيك وتعانين من مشكلة التعرُّق الزائد، يمكنكِ استخدام الأيلاينر السائل بكل سهولة لتحصلي على رموش أكثر كثافة وعيون أكثر جاذبية، فيما إن كنت تريدين أن يصبح لون الأيلاينر أكثر سوادًا فقط قومي باستخدام ريشة رفيعة لها زاوية حادة واغمسيها في ظلال عيون باللون الأسود، وقومي بتمريرها على خط الأيلاينر الذي قمتِ بتطبيقه منذ قليل، فسوف تلاحظين أنه أصبح أقل في الرطوبة وأكثر في السواد.

تابعي المزيد: أدوات المكياج القديمة هكذا تصبح جديدة