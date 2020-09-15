فوائد زيت بذور العنب للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - يُصنَع زيت بذور العنب بعد مجموعة من عمليَّات الضغط والعمليَّات الأخرى، ويُستخدَم كمُنتَجٍ طبيعيٍّ يدخل في تركيب الكثير من مُستحضَرات التجميل، ويعدُّ من الزيوت الطبيعية المستخدمة بشكل كبير لـ العناية بالبشرة؛ وذلك لكونه غنيًّا بالعديد من المواد والعناصر المهمّة لتغذية البشرة والمحافظة عليها، مثل أوميجا 3، وفيتامين E، وأوميجا 6، ولفوائده العظيمة للبشرة، وحرصًا منَّا على جمالك، نقدِّم لكِ فيما يلي فوائد زيت بذور العنب لبشرتك، والخلطات التي يمكنك تطبيقها لجمالك.



فوائد زيت بذور العنب

فوائد زيت بذور العنب



يعمل زيت بذور العنب على منحك بشرة نضرة وصحيَّة؛ لأنه مرطب للبشرة الحساسة ويعمل على شدِّها وتحسين مرونتها، ويحمي الكولاجين في الجلد، ويُحسِّن من نسيج البشرة، كما يُكافح شيخوخة البشرة ويخلصها من خطوط التقدم في العمر والندوب، بالإضافة إلى أثره الكبير في إزالة علامات التمدُّد والتشقُّقات، ممَّا يجعل البشرة تحتفظ ببنيَتها، ونسيجها الطبيعيّ، وبالتالي تقليل مظهر علامات التمدُّد، كما يعمل على سرعة التئام الجروح، ويُعجِّل بشفاء الحروق، ويُعَدُّ علاجًا طبيعيًّا وفعالًا لحبوب الشباب؛ وذلك بسبب احتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة، كما يُقلِّل الهالات السوداء، ويُطهّر الجلد، ويُساعد على تفتيح البشرة والتقليل من الالتهابات في طبقات الجِلد الخارجيَّة والوُسطى؛ وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنيَّة.

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خلطة زيت بذور العنب لتغذية البشرة

زيت بذور العنب لتغذية البشرة



لتغذية البشرة باستخدام زيت بذور العنب، يمكنك خلط كمية متساوية من زيت اللوز وزيت بذور العنب جيدًا، ثم إضافة الخليط إلى نصف كأس من السكر البني ومزجهما، ثم تطبيق الخليط على بشرة الوجه والرقبة، ويُترك لما يقرب من 15 دقيقة، ثمّ تُنَظَّف البشرة باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة بالماء الفاتر.

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خلطة زيت بذور العنب للوقاية من الشمس

زيت بذور العنب للوقاية من الشمس



إذا كنتِ بحاجة إلى واقي شمس صحي، يمكنك استخدام هذه الخلطة لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، امزجي سبعين ملليجرام من زيت بذور العنب مع ملعقتين كبيرتين من أكسيد الزنك، وملعقة كبيرة من شمع العسل، ثم ضعي المكوّنات على النار واتركيها حتّى يذوب الشمع، ثمّ أضيفي للخليط الدافئ كبسولة من فيتامين E، وفي وعاء ثانٍ أضيفي ملعقتين كبيرتين من هُلام الصبار إلى نصف كأس من الماء المغلي مسبقًا، وسخني المكوّنات بالميكروويف، ثمّ امزجي الخليطين مع بعضها البعض بشكل كامل، ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من أي زيت عطري محبّب لكِ، وبعد ذلك احتفظي بالخليط في زجاجة معقمة ومُحْكَمَة الإغلاق، واستخدميه وقت الحاجة.



خلطة زيت بذور العنب لتفتيح البشرة

زيت بذور العنب لتفتيح البشرة



للحصول على بشرة نقيّة وبيضاء، دلّكي وجهك باستخدام زيت بذور العنب يوميًّا، مع مراعاة وقت الدهان؛ فإذا كانت بشرتك دهنية يمكنك تدليكها قبل النوم، بينما إذا كانت جافّة فدلّكيها في الصباح.

ويمكنك عمل خلطة أكثر فعالية، بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب مع كميّة من السكّر البنيّ والقليل من زيت اللّوز، وتطبيق الخليط على البشرة مع التدليك لمدّة ربع ساعة، وهذه الوصفة ستخلصك من الجلد الميت والبقع السوداء الموجودة على البشرة.

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