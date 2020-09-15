الميكرونيدلينغ... أفضل علاج لمختلف مشاكل البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - على رغم أنها ظهرت في عام 1995، إلا أن تقنية الميكرونيدلينغ أوالوخز بالإبر الدقيقة اكتسبت شهرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المواقع الإلكترونية، لا سيما يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستقرام. وهي تقنية متعددة الأغراض تستهدف مختلف مشاكل البشرة، ولديها قدرة كبيرة على تجديد البشرة وإعادة الشباب إليها. وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب معرفته عن الميكرونيدلينغ.



ما هي تقنية الميكرونيدلينغ؟

تقنية الميكرونيدلينغ



الميكرونيدلينغ عبارة عن إدخال إبر قصيرة للغاية في البشرة، يتراوح قطرها بين 0.5 و 2.5 ملم، بهدف تعزيز الكولاجين في الجلد وتجديد شباب البشرة، ومعالجة عيوب البشرة، وهي تشبه الى حد كبير الإحساس بوخز الدبوس الذي يدخل في أعماق الجلد.

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هل يمكنك القيام بها في المنزل؟

تقنية الميكرونيدلينغ



إن القيام بتقنية الوخز بالإبر الدقيقة من قبل طبيب الأمراض الجلدية، يجعلها أكثر فاعليةً. أما تكلفتها فتكون وفق مدة العلاج ومدى عيوب البشرة. أما القيام بها في المنزل فهو ممكن، لكنه أقل فعالية.



نتائج فورية

تقنية الميكرونيدلينغ



بعد الخضوع لتقنية الميكرونيدلينغ، ستبدو بشرتك ذات مظهر ممتلئ وورديّ وأكثر إشراقاً خلال بضعة أسابيع. إلا أنها تسبّب بعض التورم للبشرة، إلا أنه يزول تدريجياً لتصبح البشرة متجددة وحيوية وأكثر شباباً.

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تعزيز الكولاجين والإيلاستين

تقنية الميكرونيدلينغ



وفقاً لدراسة أُجريت في عام 2008، أظهرت تقنية الميكرونيدلينغ بأربع جلسات متباعدة خلال الشهر الواحد، فعالية كبيرة، حيث أدت الى زيادة الكولاجين والإيلاستين في الجلد بنسبة 400 في المئة بعد ستة أشهر من اكتمال العلاج بالوخذ بالإبر الدقيقة.



أبرز فوائد الميكرونيدلينغ للبشرة

فوائد الميكرونيدلينغ للبشرة



- علاج الندبات الناتجة من حب الشباب.

- إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

- تقليض مسامات البشرة الواسعة.

- علاج البقع الداكنة والتصبغات.

- علاج أخاديد البشرة.

- علاج الحروق الناتجة من أشعة الشمس.

- معالجة الدمامل والأصباغ الموجودة على البشرة.

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هذا ما عليك فعله بعد الخضوع للميكرونيدلينغ



للتخفيف من الآثار الجانبية التي تنتج من تقنية الوخز بالإبر الدقيقة، ننصحك باستخدام الكريمات الغنية بحمض الهيالورونيك، فهي تساعد في تقليل الاحمرار والالتهابات. كذلك، احرصي على استخدام الواقي الشمسي لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

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