عطور فخمة لخريف ٢٠٢٠..خيارات راقية ستعجبك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تولي النساء عناية بالغة لاختيار العطور المناسبة لهن؛ فللعطر دور كبير في اكتمال إطلالة المرأة وجاذبيتها، ولأن العطور تختلف حسب الوقت والمناسبة، لا سيما أن كل مزيج من نغمات العطور يهدف لتعزيز مزاج معين لدى المرأة وفق جميع مواسم السنة، لذا جمعنا لك -عزيزتي- مع اقتراب دخول فصل الخريف أجمل مجموعات العطور المناسبة لهذا الموسم، فاختاري منها ما يناسبك.



Lancôme La Vie Est Belle Eclat Eau de Toilette

Lancôme La Vie Est Belle Eclat Eau de Toilette



يمكنك استخدام عطر La Vie Est Belle Eclat Eau من لانكوم في الفترات النهارية للخريف، وهو عطر شرقي زهري غنيّ بكوكتيل من روائح الحمضيات كالبرغاموت والجريب فروت، ونفحات الزهور المنعشة كزهر الياسمين والبرتقال، ويحيطك هذا العطر بهالة من النفحات الفريدة والمميزة فلا تتردي في استخدامه.

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Calvin Klein Deep Euphoria

Calvin Klein Deep Euphoria



يلائم عطر Deep Euphoria من كالفن كلاين جميع الأوقات في الخريف، ويعدُّ مثاليًّا في النهار والليل على حد سواء، وهو عطر مميز سيلفت الأنظار إليك بتركيبته الغنية بالفواكه الممزوجة بلمسة حارة من التوابل، ويمتاز برائحته المركزة والتي تدوم طويلًا.



Burberry Her Intense Eau de Parfum

Burberry Her Intense Eau de Parfum



يمكن لهذا العطر من بيربري أن يُشعرك بالانتعاش والنشاط خلال فصل الخريف، لا سيما في الصباح، وذلك بفضل نغمات الفاكهة والأزهار المكون منها، والذي يأتي في مقدمتها ثمر العليق والياسمين والعنبر التوابل الدافئة.

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Chanel Paris Riviera

Chanel Paris Riviera



لا تترددي في تجربة عطر Riviera من دار شانيل، فهو من أكثر العطور المناسبة لفصل الخريف، ويمتاز العطر أن مقدمته تحتوي على روائح الزهور والحمضيات وقشور البرتقال وجوهر العطر من الياسمين وزهر البرتقال، وأما قاعدة العطر فتحتوي على رائحة خشب الصندل والجاوي.



Libre Yves Saint Laurent

Libre Yves Saint Laurent



وننصحك أيضًا بعطر إيف سان لوران الشرقي الذي تم إصداره العام الماضي، وتتكون مقدمة هذا العطر من الخزامى واليوسفي إلى جانب البرتقال المر والكشمش الأسود، ويحتوي قلب العطر على براعم البرتقال والياسمين والخزامى، ثم يرتكز على أخشاب الأرز والمسك ودهن العنبر وفانيليا مدغشقر.



Bulgari Splendida Patchouli

Bulgari Splendida Patchouli



ومن دار بولغاري نقدم لكِ أحدث إصداراتها في العطور لعام 2020 وهو عطر Splendida Patchouli الذي تأتي رائحته ببداية من الباتشولي والخوخ الأبيض، إلى جانب عبق السوسن والباتشولي، وقاعدة من المسك الأبيض وأوراق الباتشولي الإندونيسي.

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