بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - مدينة البندقية الساحرة شهدت أجواء رائعة لإقامة مهرجان فينيسيا الدولي عن دورته الـ 77، ويعتبر هو أول مهرجان من نوعه، بعد جائحة كورونا، وحرص الكثير من النجوم على الحضور، في ظل احترازات مشددة للأزمة العالمية لتفشي المرض.

ولم يمنع ذلك تألق عديد من النجمات على السجادة الحمراء، ليخطفن أنظار الجميع، سواء بالعالم العربي أو الغربي، خاصة أنه كان هناك تألق خاص لنجمات العرب، وبهذا الصدد اخترنا لكِ أجمل إطلالات مهرجان البندقية، ولنشاهدها معًا.

إطلالات ريا أبي راشد تبهر الحضور

ريا أبي راشد بفستان من توقيع جورج حبيقة بحفل افتتاح مهرجان البندقية 2020

المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد أبهرت الجميع بأكثر من إطلالة، خلال فعاليات المهرجان، وتعاونت ريا أبي راشد مع الستايلست سيدريك حداد، ويبدو أنه ساعدها بإحداث تغيير قوي بخياراتها الأنيقة، لاسيما بعد خسارتها الملحوظة للوزن، ابتداء من فستانها الأسود الطويل، مع فتحة الساق، وفتحة الصدر المربعة، من توقيع اللبناني العالمي جورج حبيقة، والتي نسقت معها مجوهرات من علامة Yeprem، واعتمدت على تسريحة الريترو ومكياج بسيط يزينه أحمر الشفاه الداكن المات.

ريا أبي راشد بفستان باللون اللبني السماوي في مهرجان البندقية 2020

وكذلك شاهدناها بفستان باللون اللبني السماوي، لامع ككل، من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، بصيحة الكتف الواحد، واختارت معه تسريحة أنيقة لذيل الحصان، والغرة على الجنب، واعتمدت فكرة المكياج البسيط، مع أحمر الشفاه الداكن، وأقراط الأذن كبيرة الحجم.

تابعي المزيد:نجمات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية يتحدين الكورونا

كيت بلانشيت تعيد إحياء إطلالتها السابقة على السجادة الحمراء

كيت بلانشيت تعيد إحياء إطلالتها السابقة على السجادة الحمراء

أعادت النجمة الاسترالية كيت بلانشيت إحياء إطلالتها السابقة على السجادة الحمراء، لتتبنى فكرة أنه لا هناك عيب أو مشكلة إذا ارتدت النجمات فساتين اعتمدتها من قبل على السجادة الحمراء.

وخلال فعاليات المهرجان شاهدنا كيت بأكثر من إطلالة راقية وجذابة، بما أنها رئيس لجنة التحكيم للمهرجان، مثل الفستان الكحلي الميتالك، مع الأكمام الواسعة، من توقيع جورجيو آرماني، والذي سبق لها واعتمدته خلال مهرجان لندن السينمائي عام 2015.

كيت بلانشيت بفستان أنيق من جورجيو آرماني بختام مهرجان البندقية



كذلك أبهرتنا بالفستان الشفاف من التول المطرز برسومات مستوحاة من الطاووس، من توقيع العالمي جورجيو آرماني، واختارته لها الستايليت إيزالبيث ستيوارت، مع حذاء أسود كلاسيكي من دار Giuseppe Zanotti، واختارت تسريحة الشعر القصير، مع مكياج ناعم.

تابعي المزيد: فساتين اللاتيكس.. موضة لا تتخلى عنها النجمات

Advertisements



سينتيا صمويل بفستان باللون الأزرق النيلي

سينثيا صمويل بفستان باللون الأزرق النيلي

من النجمات العربيات اللاتي لفتن الحضور خلال فعاليات المهرجان، كانت النجمة اللبنانية سينتيا صمويل، بفستانها الأزرق النيلي، مع الخصر المنخفض، منفوش بالكامل من التول، وفتحة الساق الجريئة، من توقيع مصمم الأزياء Aboud Jammal.

وبالرغم أنها بدت ممتلئة قليلًا مع التصميم الخاص بالفستان، ولكن ذلك لم يعق جمال إطلالتها، على العكس فهذا الموديل من الفساتين هو الأمثل على السجادة الحمراء، خاصة مع التنسيق المميز للمجوهرات من latelier nawbar، والمكياج النود، مع تسريحة الشعر القصير، التي جاء مميزة مع تصميم الـSrapless للفستان.

تابعي المزيد: استوحي من النجمات المغربيات أجمل خيارات القفاطين والجلابيات الخضراء



إطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء للممثلة البولندية Kasia Smutniak

إطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء للممثلة البولندية Kasia Smutniak





بأناقة وذوق فخم، اعتمدت الممثلة البولندية Kasia Smutniak على البدلة الرجالية، بلمسة أنثوية بسيطة ومميزة، لتبرز مفاتنها، نسقت معها صندل مفتوح، مع رباط الكاحل الرفيع، كما لفتنا القناع الأحمر مع الإكسسوار المزين بالورود.

تابعي المزيد: اطلالة عصرية بأقراط الحلقات على غرار النجمات

إطلالة لامعة للمغنية Levante canta

إطلالة لامعة للمغنية Levante canta





من الإطلالات التي لفتت الانتباه بجمالها ونعومتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان البندقية، هو الفستان اللامع بدرجة التركواز السماوي، من المغنية ليفانتي، والذي جاء بتوقيع آرماني، لم تعتمد معه أي إكسسوارات، فقط اكتفت بتسريحة الشعر متوسط الطول الكاريه، للمسة تجمع بين البساطة والكلاسيكية.

تابعي المزيد: إطلالات نهارية منعشة للنجمات.. تعلمي أسرار التنسيق البسيطة



Isabel May بفستان من فالنتينو

Isabel May بفستان من فالنتينو





أما الممثلة الأمريكية إيزابيل ماي، فقد اختارت اللمسة البنية اللامعة، للفستان بالزخرفات الشبكية، من دار أزياء Valentino، مفتوح حرف V من ناحية الصدر، مع حزام الخصر، بدت معه مرتاحة وأنثوية، ولم تعتمد أي كلاتش أو مجوهرات لافتة.

تابعي المزيد: نجمات تألقن بفساتين وردية لافتة

Naian Gonzalez Norvind بفستان أصفر بكتف واحد

Naian Gonzalez Norvind بفستان أصفر بكتف واحد





أطلّت الممثلة المكسيكية نايان غونزيلاز بفستان أصفر بصيحة الكتف الواحد، من دار أزياء آرماني، مستوحى من الأجواء الرومانية القديمة، بسيط وناعم، مع فتحة الساق الجريئة، وشال منسدل من الفستان نفسه على العنق، مثلما كانت فساتين أميرات الرومان القديمة، ولهذا اعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة، ولم ترتدي مجوهرات، واكتفت فقط بكلاتش نحاسي عريض.

تابعي المزيد: إطلالات النجمات في مهرجان البندقية مستمرة وبينيلوبي كروز مبهرة بالأبيض