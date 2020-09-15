ودعي الصيف بهذه الخيارات من نور الغندور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تحرص الممثلة نور الغندور على اختيار أجمل قطع الأزياء من دور الموضة المختلفة، وتعتمد ما يناسب قوامها الممشوق ولون بشرتها وشخصيتها، ولاهتمامها الكبير بتنسيق أزيائها بطريقة أنيقة نقدم لكِ من وحيها أجمل خياراتها للصيف، فاستوحي منها أفكارًا تناسب مظهرك.



تنسيقات القمصان لمظهر عمري

تنسيقات القمصان لمظهر عمري



لإطلالة صيفية منسقة بأسلوب رسمي يناسب الشابات يمكننا أن نلهمك إطلالة نور الغندور بقميص أبيض رسمي مع بنطال بني طويل لخيار حيادي بسيط، أكملته بحقيبة وحذاء ونظارات باللون الأسود، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بقميص أبيض تقليدي مع شورت بني وحقيبة ضخمة زيتية وحذاء بسيط بني لخيار شبابي جريء.

تابعي المزيد: فساتين الريش من وحي النجمات لإطلالة لافتة



خيارات التنورة للصيف

إطلالة بالتنورة



التنورة قطعة لا غنى عنها في الصيف؛ وذلك لما توفره من برودة وجمال، لذا تأنقت نور الغندور بتنورة زهرية قصيرة مصممة بقماش منفوش مع قميص أبيض ومعطف بسيط زهري وذلك لتمنحها مظهرًا يجمع بين الأنوثة والرسمية، وفي الإطلالة الثانية نسقت تنورة سوداء طويلة مع بلوزة رمادية مصممة بأسلوب ملتف من الأعلى على الرقبة وربطة في الخلف، فيمكنك اعتماد هذه الإطلالة لخيار راقٍ مناسب للحفلات.

Advertisements

تابعي المزيد: إطلالات فيكتوريا بيكهام بفساتين ماكسي



إطلالات نور الغندور بالفساتين الناعمة

إطلالات نور الغندور بالفساتين الناعمة



تفضل الفتيات خيارات الفساتين الناعمة في خروجاتهن اليومية، لذا ارتدت نور عند زيارتها للبحر فستانًا ذا طابع بوهيمي باللون الأصفر مصمم بكم واحد عريض، وزينت شعرها المموج بربطة من ذات قماش الفستان، وفي إطلالة أخرى جاءت بفستان قصير وواسع مزين بأكمام طويلة بخطوط باللونين الأبيض والأسود، وذلك ليتناسب مع الحفلات الشبابية أو الجمعات البسيطة، كما أطلت بفستان أسود طويل مزين بحزام ونقوش زهرية ضخمة، وزينت شعرها المنسدل بربطة زهرية.

تابعي المزيد: طرق تنسيق البنطال الجلد بأسلوب سيرين عبد النور



موديلات فساتين صيفية للسهرة

موديلات فساتين صيفية للسهرة



تألقت نور بعدة خيارات صيفية مناسبة للسهرات، منها فستان سماوي طويل وضيق مزين بالفصوص الفضية والخيوط المتدلية، ويمتاز بموديل مذهل في الأكمام، وتجملت بفستان أحمر طويل مصمم بأكمام قصيرة وقصة ناعمة في منطقة الصدر، وأكملته بإكسسوارات من الخيوط الفضية لخيار أنثوي، وفي الخيار الثالث تزينت بفستان أصفر طويل مصمم بفتحة جانبية وقصة منسدلة ولامعة لمظهر عصري، كما اختارت فستانًا سماويًّا طويلاً مصممًا بفتحة جانبية واسعة وتزينه طبقات مطوية بطريقة أنيقة تبرز جمال قوامها.