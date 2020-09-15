لخريف 2020 اختاري ملابسك من هذه الدرجات الدافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - مع نهاية فصل الصيف؛ تبدأ الاستعدادات لتجهيز ملابس الخريف، الذي تعتمد إطلالاته على السترات الصوفية المريحة والمعاطف والأحذية الأنيقة، ذات درجات الألوان الدافئة.

ومن خلال الاطلاع على أزياء خريف 2020، وجدنا أساليب واتجاهات أنيقة بألوان مميزة، تناسب مختلف الفتيات، مما يجعلها تضفي قدرًا من الأناقة والجاذبية على إطلالاتهن.

ولخريف 2020، اختاري ملابسك من هذه الدرجات الدافئة؛ التي جمعها "الخليج 365. نت" في هذا الألبوم.

جاكيت فرو باللون الرمادي

جاكيت فرو باللون الرمادي

يعد الفرو من الأقمشة الطبيعية التي تمنح الإطلالات أناقة وفخامة، فيمكنكِ اعتماد جاكيت فرو باللون الرمادي في خريف 2020، وتنسيقه كما ترغبين، سواء مع بنطلون جينز وبلوزة شيفون، أو تنورة قصيرة، لتضفي عليكِ قدرًا من الجاذبية.

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بلوزة بشراشيب باللون الأحمر

بلوزة بشراشيب باللون الأحمر

تحتل قطع الملابس المزينة بالشراشيب صدارة موضة خريف 2020، ويمكنكِ اعتمادها مع إضافة بعض التفاصيل الهامشية، سواء مع تنورة أو بنطلون.

وكهذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد بلوزة بشراشيب باللون الأحمر، وتنسيقها مع بنطلون جينز باللون الأزرق، فهذه الإطلالة تضفي عليكِ قدرًا من المرح والأناقة، خاصة في أوقات النهار والمشاوير السريعة.

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بلوزة سواريه باللون الذهبي

بلوزة سواريه باللون الذهبي

تعد ألوان المعادن الثقيلة كالذهب والفضة والبرونز من الألوان الدافئة التي يمكن اعتمادها في خريف 2020؛ إذ تضفي قدرًا من الجاذبية والفخامة على من ترتديها.

فإذا كنتِ مدعوة إلى حفل أو سهرة مسائية، يمكنكِ اعتماد بلوزة سواريه باللون الذهبي، وبرقبة عالية، وتنسيقها مع بنطلون جينز، وحذاء ذي كعب عالٍ؛ يمنحك أناقة.

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تنورة ملونة بتصميم كاروهات

تنورة ملونة بتصميم كاروهات

عادت نقوشات الكاروهات مجددًا في خريف 2020، فمن المعروف أنها من الاتجاهات التقليدية والتي تعود للسبعينيات، ودخلت في تصميم قطع ملابس عديدة؛ كالتنانير والسراويل والفساتين، وغيرها.

فإذا كنتِ من محبات تصميم الكاروهات، وتريدين اعتمادها في خريف 2020، يمكنكِ ارتداء تنورة بتصميم كاروهات بألوان دافئة، وتنسيقها مع بلوزة صوف بأكمام طويلة.

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تنسيق بلوزة وتنورة بدرجة لون البشرة

تنسيق بلوزة وتنورة بدرجة لون البشرة

تعد درجات لون البشرة من الألوان الدافئة في مدارج خريف 2020، فهي تندرج من البني الغامق إلى درجات ألوان الجمل الدافئة والبيج الفاتح والكريمي.

ويمكنكِ اعتماد بلوزة صوف باللون البيج مع تنورة بدرجة لون أفتح قليلًا، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ باللون النيود الفاتح.