إكسسوارات لليوم الوطني السعودي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تحرص السعوديات دوماً على الظهور بإطلالة متجددة ومناسبة لهذا اليوم، وحتى تكتمل أناقتهن لا بد من اختيار قطع إكسسوارات يتم تنسيقها مع إطلالة هذا اليوم المميز، ويلعب دوراً محورياً في زيادة الجاذبية والأناقة والفخامة للسيدات، والتي غالباً ما تكون مصمَّمة بتدرجات اللون الأخضر؛ لتتناسب مع لون العلم السعودي.



نصائح لتنسيقات مناسبة لليوم الوطني

حذاء وحقيبة باللون الأخضر لأناقتك في اليوم الوطني



نذكِّرك في البداية بأن الاحتفال باليوم الوطني لا يعني أن تعتمدي إطلالة بالكامل باللون الأخضر؛ فإكسسوار بسيط بهذا اللون الباعث على الحياة، قادر على إضافة لمسة مهمة لإطلالاتك، ويمكن ذلك من خلال الحقائب أو النظارات الخضراء أو المجوهرات المزينة بفصوص خضراء، ولأن الأزياء الخضراء بتدرجاتها ما بين الداكن والصارخ، حجزت لنفسها مكاناً ضمن مجموعات الخريف؛ فيمكن اعتماد أية قطعة خضراء متوفرة لديك من الأسواق التجارية، وتنسيقها مع حقيبة وحذاء باللون الأبيض، واعتماد الإكسسوارات التي تصمَّم بفصوص خضراء، وذلك لمظهر بسيط ومنسق بعناية، كما يمكن اختيار فستان أبيض وإضافة حزام أخضر للخصر عليه، وإن كان فستانك شبابيّاً مزيناً بتطريزات ناعمة؛ فنسقي له أقراطاً خضراء طويلة، أما في حال اعتمدتِ الفساتين الخضراء؛ فأضيفي لها قطعة إكسسوار ذهبية أو عِقداً من اللؤلؤ.

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إكسسوارات مناسبة لليوم الوطني

لأنك بحاجة إلى أن تضيفي اللمسة النهائية لإطلالتكِ ككلٍّ بأجمل الإكسسوارات، جمعنا لكِ عدة خيارات لإكسسوارات عصرية وجذابة:

- في حال اخترتِ فستاناً أخضر مصمماً بقَصَّة مغلقة من الجزء العلوي؛ فيمكنك إضافة سلسال فضي طويل بعلامة السيف والنخلة، أو التزيّن بعِقد طويل من حبات اللؤلؤ الممزوجة بالفصوص الخضراء وعلامة السيف والنخلة.

- أما إن اعتمدتِ قطعاً كاجوال؛ فيمكنك ارتداء خاتم بعلامة السيف والنخلة مع سلسال بفص أخضر، أو اختيار سلسال مصمم بخريطة السعودية ومزين بالفصوص اللامعة، أو التأنق بسلسال مزين بأشكال القلوب الخضراء.

- ويمكن أيضاً اختيار مجوهرات مزينة بفصوص خضراء لليدين عند ارتداء العباءة أو الأزياء الأخرى، ولا تنسي أن تتألقي بالحذاء والحقيبة الملونين بالأخضر، في إطلالاتك المختلفة بالعباءة السوداء.

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