إطلالات مناسبة للسفر من اليوتيوبر خولة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تتميز اليوتيوبر المحجبة خولة بعدة إطلالات أنيقة مناسبة للسفر وللمناسبات البسيطة، حيث تنسقها بقطع مختارة بعناية وتهتم بتفاصيلها، لذا جمعنا لكُنَّ عدة إطلالات أنيقة يمكنكن تنسيقها بسهولة.



تنسيقات بالمعاطف البنية

تنسيقات السفر للمحجَّبات من خولة



اعتمدت خولة عدة إطلالات بتدرجات اللون البني، من أبرزها معطف مزين بالبيج والبني مع بنطال أسود وحذاء بوت بني، وتجملت ببنطال بني واسع وقميص أبيض مع معطف كاروهات باللون البني، وتزينت بمعطف طويل بني مع قميص أبيض وبنطال أسود.

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خيارات القطع السوداء

تنسيقات السفر للمحجَّبات من خولة



تفضِّل خولة القطع السوداء بأنواعها في إطلالاتها، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بمعطف من الجلد الأسود مع بنطال وبلوزة باللون الأسود، وظهرت بمعطف وبنطال وبلوزة باللون الأسود، وزُيِّنَ المعطف باللون البيج من الأسفل، وتميزت بتنورة سوداء وقميص أبيض مع معطف مزين بالأسود والأبيض.

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إطلالات عصرية للشابات

تنسيقات السفر للمحجَّبات من خولة



لإطلالات مناسبة للشابات، اختارت بنطالًا من الجينز مع معطف أصفر، ونسقت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف عصري مزين بالأبيض والرمادي، وأطلت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف أزرق طويل، وفي إطلالة رياضية ارتدت بنطالًا أسود مزينًا بخطوط بيضاء مع معطف أسود مزين بالأحمر.

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