كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - اعتادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إبهار جمهورها ومحبيها؛ بإطلالاتها الأنيقة والجذابة، سواء في حياتها اليومية أو حفلاتها الفنية، أو مشاركتها بالبرامج التلفزيونية أو غيرها.

وتميزت هيفاء وهبي بأسلوب خاص يميزها، سواء في الأزياء أو المجوهرات، فهي استطاعت أن ترتدي ما يناسبها، مع تنسيق المجوهرات التي تلائم إطلالاتها، وتضفي عليها قدرًا من الجاذبية والفخامة.

وفي هذا الألبوم؛ تعرفي إلى ذوق هيفاء وهبي بالمجوهرات؛ من خلال جولة قام بها "الخليج 365. نت" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستقرام".



في هذه الإطلالة الرائعة لهيفاء وهبي؛ ظهرت بسوار ذهبي من قطعتين، وخاتم كبير الحجم من الذهب الأصفر، وقلادة بسيطة حول الرقبة، واكتملت إطلالتها بارتداء قرط كبير الحجم مزين بحجر الفيروز الأزرق؛ منحها إطلالة متناغمة مع الفستان الذي ترتديه، وتسريحة الشعر، والمكياج الذي اعتمدته.

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تألقت هيفاء وهبي في هذه الإطلالة، بفستان طويل باللون الأحمر وبتصميم كب، وبفتحة ساق جانبية، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون النيود، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على أحد الجانبين والوراء.

واكتملت إطلالة هيفاء وهبي بطقم كامل من الذهب الأبيض؛ يتكون من قلادة طويلة مرصعة بالكريستال، وسوار، وقرط متوسط الحجم.

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في هذه الإطلالة؛ اختارت الفنانة هيفاء وهبي طقمًا كاملًا من المجوهرات، تميز بطابع أنيق وجذاب، ويتكون الطقم من قلادة متوسطة الطول على شكل دائري وداخلها عدة حلقات دائرية، وقرط وسوار أنيق من نفس تصميم القلادة.

واستطاعت أن تنسق هذا الطقم مع إطلالتها ككل، من فستان ملون بدون أكمام، وبتصميم قصير من الأمام وطويل من الخلف، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على إحدى الكتفين، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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في واحدة من أجمل إطلالاتها أثناء استضافتها بأحد البرامج؛ ظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستانًا قصيرًا بأكمام طويلة، وبفتحة صدر على شكل حرف v.

ولم تغفل هيفاء وهبي تنسيق المجوهرات التي تناسب هذه الإطلالة؛ بارتداء قلادة من طبقتين بالذهب الأبيض، وخاتم من الذهب الأبيض ومرصع بالكريستال، وآخر مرصع بحجر الزمرد.

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في هذه الإطلالة الأنيقة والجذابة لهيفاء وهبي، ظهرت مرتدية بلوزة قصيرة بكم واحد فقط، وبنطلون جينز باللون الأزرق، ومزينًا بحزام عند الخصر، ونسقت حذاء ذا كعب عالٍ.

ولم تغفل وهبي تنسيق الإكسسوارات المناسبة لهذه الإطلالة؛ فاختارت ساعة وسوارًا أنيقًا من الذهب الأصفر، ونسقت أيضًا قرطًا وخاتمًا وقلادة بسيطة تلتف حول الرقبة مباشرة.

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