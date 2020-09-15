سوسن بدر ترد على كوميكس إطلالاتها الفرعونية: بضحك من قلبي

لايف ستايل

تميزت الفنانة سوسن بدر بإطلالتها الفرعونية مؤخرا، وأصبحت جلسات التصوير الخاصة بها تتميز بطابع مصر القديمة، وهو ما أدى لسخرية البعض منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين إياها من العصر القديم.

وفي أول تعليق لها، ردت سوسن بدر على تلك السخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "سوسن" صورة كوميك يسخر منها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نافية أن يكون لها حساب رسمي على "فيسبوك".

وكتبت سوسن بدر في تعليقها على الصورة، "أنا معنديش فيسبوك، حد من أصحابي بيبعتلي البوستات دي ومن كتر ما بحبها عايزاكم تشوفوها معايا".

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وأكدت عدم انزعاجها من هذا الكوميكس، "بجد بضحك من قلبي وعارفة أن كل ده حب".

وتفاعل جمهور سوسن بدر معها عبر الإعجابات والتعليقات، مشيدين بروحها الرياضية.

وكان من بين التعليقات، "الملكه الفريدة مدام سوسن إنتي ممكن تكوني ماده تدرس في معاهد السينما والمسرح كحاله استثنائية من التميز بنحبك بعمق نجاحك وتفردك وتاريخك المحترم المبهر المبهج الخالي من الشوائب الملئ بالاحترافيه والمهنية والإتقان"، و"حضرتك جميلة جدا ربنا يديكي الصحة وعلى فكرة بحب شخصيتك جدا جدا ربنا يديم على حضرتك فضله".